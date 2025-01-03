e-Plan Otomasyon Sistemi ile İmar Planları Artık Daha Erişilebilir - Son Dakika
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Teknoloji

e-Plan Otomasyon Sistemi ile İmar Planları Artık Daha Erişilebilir

e-Plan Otomasyon Sistemi ile İmar Planları Artık Daha Erişilebilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Plan Otomasyon Sistemi uygulaması ile vatandaşların imar planlarına erişimini kolaylaştırdı. Sistem sayesinde tüm imar planları dijital ortamda arşivlenirken, parsel sahipleri e-Devlet üzerinden bilgilendiriliyor.

03.01.2025 17:20  Güncelleme: 17:23
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen, e-Plan Otomasyon Sistemi uygulamasıyla vatandaşın imar planlarına erişimini kolaylaştırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, e-Plan Otomasyon Sistemi tanıtıldı. Paylaşımda, e-Plan Otomasyon Sistemi Uygulamamız ile vatandaşlarımızın tüm imar planlarına erişimini tek tıka indirdik denildi. Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, e-Plan Otomasyon Sistemleri uygulamasını bir süre önce hizmete sundu. e-Plan ile tüm imar planları dijital ortamda arşivlendi. Artık vatandaşlar istedikleri zaman hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükteki imar planlarına erişebiliyor. Ayrıca bu sistem ile imar planları üzerinde yapılan son güncellemeler ve askıya çıkarılan tüm imar planları için parsel sahipleri e-Devlet üzerinden bilgilendiriliyor. Sistemde 25 bin kurumsal kullanıcı ve 250 binin üzerinde de kayıtlı mekansal plan bulunuyor.

E-DEVLET İLE ENTEGRE SİSTEM

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan da uygulamayla ilgili bilgi verdi. Alan, Vatandaşlarımız Türkiye'deki tüm imar planlarıyla ilgili askı süreçlerini ve kesinleşen planlarla ilgili tüm bilgileri hem web uygulamamız üzerinden hem de mobil uygulamamız üzerinden görebilirler. Artık plan değişikliklerinde parsel malikleri e-Devlet kapısı üzerinden bilgilendiriliyor. Herhangi bir parseliniz üzerinde bir plan değişikliği yapılacaksa e-Devlet kapısından artık bilgilendiriliyorsunuz. Bu değişiklik bilgisi size ulaştığında isterseniz itirazınızı da e-Devlet kapısı üzerinden yapabiliyorsunuz dedi.

e-Plan Otomasyon Sistemi'nin ileri seviye bir coğrafi bilgi sistemi uygulaması olduğunu vurgulayan Alan, Aynı zamanda akıllı şehirler için de çok önemli bir altlık oluşturacak, buna da son derece önem veriyoruz. Bu yazılım ve buna benzer yazılımlar akıllı şehirlerin de en önemli uygulamalarından biri haline gelecek. Bilgi erişiminde şeffaflığı sağlayacak açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Teknoloji, E-Devlet, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji e-Plan Otomasyon Sistemi ile İmar Planları Artık Daha Erişilebilir - Son Dakika

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