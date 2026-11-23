İngiltere, yapay zekanın meme kanseri taramasında nasıl yardımcı olabileceğini anlama amaçlı dünyanın en büyük araştırmasını başlatıyor.Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 700 bin kadın bu araştırmaya katılmaya davet edilecek.Yapay zeka, mamografileri incelemek amacıyla kullanılacak. Böylece yapay zekanın erken kanser tespitinde, gereksiz teşhis konulmasını önlemede ve klinik personelin iş yükünün hafiflemesinde fayda sağlayıp sağlayamacağı araştırılıyor.EDITH isimli araştırmaya katılımlar, İngiltere genelindeki 30 merkezden ilki olan Cambridge Üniversitesi Hastaneleri'nde başladı.Birleşik Krallık'ta 50 ila 71 yaş arası kadınlar her üç yılda bir rutin meme kanseri taramasına davet ediliyor ve her yıl iki milyondan fazla kadın bu taramalara katılıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) halihazırdaki uygulamasında, her meme röntgenini (mamografi) iki uzman inceliyor. Ancak bu araştırma sürecinde bir uzmanın yerine yapay zeka kullanılacak.Daha önce yapılan küçük ölçekli çalışmalar, yapay zekanın meme kanseri tespit oranlarını artırabileceğini göstermişti; ancak bu deneyi yürüten araştırmacılar, yapay zekanın kadınların gereksiz yere daha fazla test için çağrılmasına yol açmayacağından emin olmaları gerektiğini söylüyorlar.Warwick Üniversitesi'nde halk sağlığı profesörü ve eş baş araştırmacı olan Sian Taylor-Phillips şöyle konuşuyor: "Yapay zeka destekli teknoloji, kanserin erken teşhisini iyileştirmeye yardımcı olabilir, ancak hiçbir zaman belirti vermeyecek daha hafif hastalıkların teşhisinden kaçınmak istiyoruz."Meme kanseri, İngiltere'de kadınlar arasında en yaygın kanser türü ve her yıl yaklaşık 59 bin vaka teşhis ediliyor.Bunların yaklaşık üçte biri rutin mamografi taramaları sırasında, genellikle daha kolay tedavi edilebilecekleri erken bir aşamada tespit ediliyor.Tahminlere göre, bu tarama programı yılda yaklaşık 1.300 ölümü önlemeye yardımcı oluyor.

Cambridge Üniversitesi Radyoloji Bölümü'nün direktörü ve deneyin eş baş araştırmacısı Profesör Fiona Gilbert, "Her yıl milyonlarca kadın mamografi çektiriyor ve bunların sadece küçük bir kısmı, %1'den azı, kansere yakalanıyor" dedi. " Teknoloji, bu görüntülerin incelenmesini daha verimli hale getirerek, meme radyologlarının kanserli hastalarla ilgilenmeye daha fazla zaman ayırmasını sağlayabilir ve böylece daha hızlı teşhis ve daha erken tedaviye destek olabilir."Gilbert BBC'ye yaptığı açıklamada, radyolog sayılarında "büyük bir açık" olduğunu ve görüntüleme muayenelerinin sayısının yılda %8 arttığını söyledi.Tarama 'hayatımı kurtardı'Cambridgeshire'dan 70 yaşındaki Shirley Essex'e, bir yıl önce rutin bir tarama randevusunun ardından erken evre meme kanseri teşhisi konuldu.Ameliyat oldu ve radyoterapi gördü, ancak kemoterapiye ihtiyaç duymadı.BBC'ye yaptığı açıklamada, mamografisinin hayatını kurtardığını söyledi: "Hiçbir belirtim olmadığı için kanser olduğumu öğrenince çok şaşırdım."

Shirley bu çalışmanın bir parçası değil ancak taramanın önemini vurguluyor: "Kanserimin erken teşhis edilmesinden dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu son rutin mamografi muayenemdi, eğer gitmeseydim kanserim büyümeye devam edecekti."Araştırma nasıl yürütülecek?Kadınlar, rutin tarama daveti aldıklarında çalışma hakkında bilgilendirilecekler, ancak katılma zorunluluğu olmayacak.Bu deneme, meme kanseri tarama randevusu sırasında yaşananları değiştirmeyecek.Bunun yerine, yapay zeka destekli araçların mamografileri inceleyen iki uzmandan birinin yerini alıp alamayacağını test edecek.Araştırmacılar, makine öğrenimi yazılımının, kalıpları tespit etmek ve böylece insan gözünün kaçırabileceği meme dokusundaki ince değişiklikleri potansiyel olarak bulmak için milyonlarca eski görüntü üzerinde eğitilebileceğini söylüyor.Denemenin bir aşamasında, yapay zeka programı, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) uzmanlarına gönderilmeden önce görüntüleri derecelendirecek. Diğer aşamada ise, görüntüleri gönderildikten sonra inceleyecek.11 milyon sterlin bütçeli bu çalışma, Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırma Enstitüsü (NIHR) tarafından finanse ediliyor.Bu proje, NHS ile işbirliği içinde Warwick Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı tarafından yürütülüyor.'Büyük potansiyel'Sağlık Bakanı Yvette Cooper, Addenbrooke Hastanesi'ndeki meme kanseri tarama ünitesini ziyaretinde BBC'ye şunları söyledi: "Yapay zekanın tedavi yöntemlerini iyileştirme konusunda büyük bir potansiyeli var; bu nedenle, onu en etkili şekilde ve uygun güvenlik önlemleriyle kullandığımızdan emin olmak için bu tür denemelere ihtiyacımız var."İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nde (NHS) kanserden sorumlu ulusal klinik direktörü Profesör Peter Johnson, meme kanseri taramasının "hayat kurtardığını" söyledi ve denemeye davet edilen her kadının katılmasını istedi."Her tarama yine de bir uzman tarafından incelenecek ve etkili olduğu kanıtlanırsa, kadınların ihtiyaç duydukları teşhis ve tedaviye daha erken ulaşmalarını sağlayabilir" dedi.Deneme sürecine dört yapay zeka şirketi katılıyor ve sürecin yaklaşık üç yıl sürmesi bekleniyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .