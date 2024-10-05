Elektrikli hava taksisi görücüye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Elektrikli hava taksisi görücüye çıktı

Kaliforniya merkezli Joby Aviation firmasının, Japon otomobil devi Toyota'dan aldığı 894 milyon dolarlık yatırım desteğiyle ürettiği elektrikli hava taksisi, New York'taki görücüye çıktı.

05.10.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrikli hava taksisi görücüye çıktı

Elektrikli hava taksisi New York'ta görücüye çıktı

Kaliforniya merkezli Joby Aviation firmasının, Japon otomobil devi Toyota'dan aldığı 894 milyon dolarlık yatırım desteğiyle ürettiği elektrikli hava taksisi, New York'taki görücüye çıktı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden uçuş izni süreci tamamlanmadığı için ABD'de henüz uçamayan hava taksisinin önümüzdeki yıl Dubai'de uçuşlara başlaması planlanıyor.

Toyota, Joby Aviation'ın elektrikli hava taksisi projesine Ekim 2024'te 500 milyon dolar daha yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım, hava taksilerinin ticari üretime geçişini hızlandırmayı ve sertifikasyon süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Joby'nin hava taksisi, Delta ve Uber ortaklığıyla New York'taki Grand Central Terminali'nde halka tanıtıldı.

Ancak ABD'de uçuş yapabilmesi için gerekli olan Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayları henüz tamamlanmadı. Şirket, 2025 yılında Dubai'de operasyonlara başlamayı planlıyor?.

Joby Aviation üretim kapasitesini artırmak için Kaliforniya'da yeni tesisler kuruyor ve küresel çapta operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elektrikli hava taksisi görücüye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
14:09 Herkes bunu konuşuyor Galatasaray’a gol atan futbolcu market çalışanı mı Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?
14:05 Şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı gözaltına alındı Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
13:57 Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı
13:46 Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 10:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli hava taksisi görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement