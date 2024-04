Elektrikli Otomobiller İçin Yeni Bir Batarya Teknolojisi Geliştirildi

2026'ya kadar vizyona girecek Disney filmleri açıklandı

Disney, beyaz perdeye ve dijital hizmeti Disney+'a sunulacak en yeni dizi ve filmleri hakkında son bilgileri paylaştı. Star Wars, The Mandalorian & Grogu ve Oyuncak Dünyası 5 dahil olmak üzere 2026'ya kadar vizyona girecek filmler için hazırlıklarını tamamladı. Moana'nın live-action uyarlaması 10 Temmuz 2026'ya ertelenirken, The Mandalorian & Grogu 22 Mayıs 2026'da sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Oyuncak Dünyası 5 ise 19 Haziran 2026'da gösterime girerek animasyon serisini devam ettirecek. Tron: Ares 10 Ekim 2025'te, The Amateur 11 Nisan 2025'te ve Nightbitch 6 Aralık 2024'te gösterime girecek. Disney dünyasının oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.