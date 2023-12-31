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Togg ve Tesla vergi miktarı ne kadar? İşte elektrikli otomobillerin vergileri! - Son Dakika
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Togg ve Tesla vergi miktarı ne kadar? İşte elektrikli otomobillerin vergileri!

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Türkiye'de tüm otomobil sahipleri tarafından ödeniyor. Elektrikli otomobillerin vergilendirmesi nasıl yapılıyor? Togg veya Tesla satın almak için ne kadar vergi ödemeniz gerekiyor? İşte konuyla ilgili detaylar ve hesaplama tablosu.

Togg ve Tesla vergi miktarı ne kadar? İşte elektrikli otomobillerin vergileri!
31.12.2023 - 20:28,  Güncelleme: 20:28
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Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Türkiye'de tüm otomobil sahipleri tarafından ödeniyor. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) aracı satın alırken ödediğiniz vergiler. Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi otomobile sahip olduğunuz her yıl düzenli olarak ödediğiniz bir vergi. Peki Türkiye'de elektrikli otomobillerin vergilendirmesi nasıl yapılıyor? Togg veya Tesla satın almak için ne kadar vergi ödemeniz gerekiyor? İşte konuyla ilgili detaylar…

Togg ve Tesla vergi miktarı ne kadar? İşte elektrikli otomobillerin vergileri!

Öncelikle elektrikli otomobil sahip olmak isteyenlerin ödeyecekleri vergiler ile başlayalım. Otomobili satın alırken her T.C. vatandaşının ödediği KDV ve ÖTV vergilerini ödemeniz gerekiyor. Ayrıca otomobili satın almanız sonrasında kullandığınız her yıl düzenli olarak ödeyeceğiniz MTV bulunmakta.

Otomobilinizin Türkiye'ye giriş yaptığı vergisiz fiyat üzerinden önce KDV hesabı yapılmakta. Ardından vergisiz fiyat ile KDV miktarı toplanarak KDV'li fiyat üzerinden ÖTV hesaplanmakta. Bu üç değerin toplanmasıyla birlikte elektrikli otomobilinizin fiyatı ortaya çıkmakta.

Burada bir dip not geçmemiz gerekiyor. Eğer satın aldığınız otomobil Çin'de üretiliyor veya Çin'den ülkemize giriş yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti bu otomobile ek olarak yüzde 40 vergi uygulanmakta.

Elektrikli Araçlarda ÖTV ve KDV Hesaplama

Silindir HacmiVergisiz Satış TutarıÖTVKDV160 kW'ı geçmeyen700.000 TL'ye kadar%10%18160 kW'ı geçmeyen700.000 TL üzeri%40%18160 kW üzeri750.000 TL'ye kadar%50%18160 kW üzeri750.000 TL üzeri%60%18

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için büyük zam!

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, ÖTV, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg ve Tesla vergi miktarı ne kadar? İşte elektrikli otomobillerin vergileri! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg ve Tesla vergi miktarı ne kadar? İşte elektrikli otomobillerin vergileri! - Son Dakika
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