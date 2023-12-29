Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Berlin'deki Gigafactory'e bir ziyarette bulundu. Tesisle ilgili gelecek planları hakkında konuşan Musk, ziyareti sırasında Tesla'nın yeni uygun fiyatlı modelinden bahsetmeyi ihmal etmedi. Bu modelin Almanya'daki tesiste üretileceğini doğruladı.

Elon Musk: 25 bin euroluk Tesla, Berlin'de üretilecek

Tesla'nın Gigafactory Europe olarak da bilinen Giga Berlin, şirketin Avrupa'da bulunan ilk araç üretim tesisi. Bu hafta çalışanlarla bir araya gelen ünlü isim, uzun süredir beklenen 25 bin euroluk elektrikli aracın Berlin tesisinde üretileceğini dile getirdi.

Bilmeyenler için Tesla, sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve elektrikli araçlarını yaygınlığını artırmak için 25 bin euroluk bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Ancak son yıllarda maliyetleri bu fiyat noktasında satış yapacak kadar düşürmek oldukça zorluydu.

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Bu kapsamda şirket, üretimlerini Giga Berlin'de yapmaya karar vermiş gibi görünüyor. Batarya paketlerinin yanında, ülkemizde de satılan Model Y'ler bu fabrikada üretiliyor. Ancak Tesla, uygun fiyatlı elektrikli aracıyla Avrupa'daki pazarını büyütmek istiyor.

Analist tahminlerine göre 25 bin euroluk elektrikli araç, 2024 gibi bir tarihte piyasaya sürülebilir. Ancak Tesla, ekonomik şartlara bağlı olarak yakın vadede üretim kaynaklarını Cybertruck'a ayırmak istiyor. Ayrıca ilk aşamada Türkiye'de olup olmayacağı da belirsiz.

Musk'ın ziyaretiyle ilgili bir diğer bir gelişme ise fabrikanın dış cephesinin dönüştürülmesini ele alıyor. Tesla CEO'su, fabrikanın açıkta kalan tüm beton alanının sanat eserleriyle kaplanacağını açıkladı. Bu estetik değişim, hem işçilerin çalışma ortamını hem de tesisin görsel dizaynını daha iyi hale getirecek.

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