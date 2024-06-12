Elon Musk, Apple'ın ve OpenAI ortaklığından sonra şirketlerinde Apple cihazlarını yasaklayacağını söyledi - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk, Apple'ın ve OpenAI ortaklığından sonra şirketlerinde Apple cihazlarını yasaklayacağını söyledi

Elon Musk, Apple\'ın ve OpenAI ortaklığından sonra şirketlerinde Apple cihazlarını yasaklayacağını söyledi

Tesla CEO'su Elon Musk, Apple'ın OpenAI'yi işletim sistemi seviyesinde entegre etmesi durumunda, SpaceX ve X gibi şirketlerinde Apple cihazlarını yasaklayacağını belirtti. Musk, bu durumun kabul edilemez bir güvenlik ihlali olacağını ve ziyaretçilerin Apple cihazlarını kapıda bırakmak zorunda kalacaklarını söyledi. Musk'ın bu açıklamaları, Apple'ın OpenAI ile ortaklığını duyurmasının ardından geldi.

12.06.2024 09:55
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Tesla CEO'su Musk, Apple'ın yapay zeka planlarını hayata geçirmesi durumunda şirketlerinde — SpaceX ve X gibi — Apple cihazlarını yasaklayacağını söyledi. Apple'ın "OpenAI'yi işletim sistemi seviyesinde entegre etmesi" durumunda bunun "kabul edilemez bir güvenlik ihlali" olacağını belirtti. Ziyaretçilerin "Apple cihazlarını kapıda bırakmak zorunda kalacaklarını" ekledi.

Musk, ayrı bir paylaşımda "Apple, verilerinizi OpenAI'ye teslim ettiğinde aslında neler olup bittiğinden habersiz," dedi ve "Sizi satıyorlar," diye ekledi.

Musk'ın yorumları, Apple'ın yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda OpenAI ile ortaklığı duyurmasının ardından geldi. Bu ortaklık, Apple ürünlerine üretken yapay zeka araçları getirme çabasının bir parçası. OpenAI'nin teknolojisi, kullanıcıların Apple cihazları üzerinden ChatGPT'ye soru yöneltmelerine olanak tanıyan bazı yeni araçları destekleyecek.

OpenAI Başkanı Greg Brockman, Pazartesi akşamı, ChatGPT'nin iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar için Apple'ın işletim sistemlerine entegre edileceğini söyledi.

Musk, 2015 yılında OpenAI'nin kurucu ortaklarından olup, şu anda rakip bir yapay zeka şirketi olan xAI'yi yönetiyor. Eski şirketi ve CEO'su Sam Altman ile karmaşık bir ilişkisi olan Musk, OpenAI'ye dava açtı.

OpenAI, bu iddiaları "yersiz" ve "uydurma" olarak nitelendirdi ve Musk'ın şirketin başarısını kıskandığını ileri sürdü.

Musk'ın Apple cihazlarını yasaklayıp yasaklamayacağı belirsizliğini koruyor. Örneğin, Google ve Samsung, Android cihazlarına yeni yapay zeka özelliklerini entegre etti bile. Microsoft, üç hafta önce yapay zeka özelliklerini doğrudan Windows'a entegre edeceğini duyurdu.

Catherine Flick, "Apple'ın yapay zeka yaklaşımı daha gizlilik odaklı" dedi ve Musk'ın bu tepkiyi rekabet eden bir yapay zeka şirketi yönettiği için gösterdiğini söyledi.

Apple'ın OpenAI ile ortaklığı, şirketin yapay zeka teknolojisinde hızla ilerlemesine yardımcı olabilir. Hargreaves Lansdown'da hisse senedi analisti olan Matt Britzman, "Bu, inovasyonla mücadele eden Apple için önemli bir an," dedi. "ChatGPT gibi üçüncü taraf bir aracı entegre etmek, işleri nihayet harekete geçiriyor."

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Apple'ın ve OpenAI ortaklığından sonra şirketlerinde Apple cihazlarını yasaklayacağını söyledi - Son Dakika

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