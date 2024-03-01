Elon Musk'ın bir saniyede kazandığı para dudak uçuklattı - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk'ın bir saniyede kazandığı para dudak uçuklattı

Elon Musk\'ın bir saniyede kazandığı para dudak uçuklattı

Elon Musk, günümüzde dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. CoinCodex tarafından paylaşılan verilere göre Elon Musk, her bir saniyede 723 dolar kazanıyor. Bu, her gün 65 milyon 467 bin 200 dolara tekabül ediyor.

01.03.2024 22:14
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Elon Musk, günümüzde dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. Popüler sosyal medya platformu X (Twitter), elektrikli araç üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile tanınıyor. Peki Elon Musk, bir günde kaç para kazanıyor?

Elon Musk'ın bir saniyede kazandığı para dudak uçuklattı

Elon Musk, 1971 yılında Güney Afrika'da hayata gözlerini açtı. Teknoloji ve otomotiv sektörlerinde devrimci bir iş insanı olarak bilinen Musk'ın zenginliğe giden yolu, 1990'lı yıllarda internetin giderek yaygınlaşması ile başladı.

Kurucusu olduğu çevrim içi şehir rehberi yazılımı sağlayıcısı Zip2 firmasının 307 milyon dolar karşılığında satılmasıyla Musk'ın cebine ciddi bir para girdi. Ünlü iş insanı, bu parayla geçtiğimiz yıllarda PayPal, günümüzde ise Twitter olarak bilinen x.com'u kurdu.

Akabinde PayPal, 2001 yılında 1.5 milyar dolar karşılığında satıldı. Bu satıştan 165 milyon dolarlık pay alan Elon Musk, bu sermaye ile SpaceX'i kurdu ve Tesla Motors şirketine yatırım yaptı. Bu iki firmanın başarılı adımlar atması, Musk'ı milyarderler listesine soktu.

Tesla, Elon Musk yüzünden 188 milyar dolar kaybetti!

Yıllar geçtikçe daha fazla sektöre ve şirkete yatırım gerçekleştiren Elon Musk'ın serveti 2020 ile 2021 yılları arasında 20-30 milyon dolar civarındaydı. Şubat 2024 verilerine göre bu rakam, 200 milyar dolardan fazla. Yani ciddi bir artış söz konusu. Tabii bu gibi yüksek bir rakam olunca "Elon Musk kaç para kazanıyor?" sorusu da sorulmuyor değil.

CoinCodex tarafından paylaşılan verilere göre Elon Musk, her bir saniyede 723 dolar kazanıyor. Bu, her gün 65 milyon 467 bin 200 dolara tekabül ediyor. Tabii yatırımcısı olduğu şirketlerin hisse fiyatları yerinde durmadığı için bu miktar da sürekli aynı kalmıyor.

Bir saniye: 723 dolar

Bir gün: 62 milyon 467 bin 200 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Elon Musk'ın servetine sahip olsaydınız, o parayla ne yapardınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın bir saniyede kazandığı para dudak uçuklattı - Son Dakika

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