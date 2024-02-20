Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojilerinde ilerliyor

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Elon Musk'ın şirketi Neuralink, uzun bir süredir beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz yıl insan beynine çip yerleştiren şirket, son günlerde proje ile ilgili olumlu ilerlemeler kaydediyor.

Neuralink çipi takılan kişi, düşünceyle bilgisayar faresini kullanıyor

Neuralink, eylül ayında ilk insanlı klinik deneyleri için düğmeye basmıştı. Bilim kurgu filmlerini andıran bir fikirle yola çıkan Musk'ın ekibi, uzun bir süredir beynine Neuralink çipi takılan kişi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda beynine Neuralink çipi takılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Musk'ın "Telepati" olarak adlandırdığı çip hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. Fenomen iş insanı, sosyal medya platformundaki Spaces etkinliğinde deneydeki kişinin bilgisayar faresini kullanabildiğini açıkladı.

İşte o açıklamalar;

"İlerleme iyi ve hasta, farkında olduğumuz sinirsel etkilerle tamamen iyileşmiş gibi görünüyor. Hasta sadece düşünerek bilgisayar faresini ekranda hareket ettirebiliyor."

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Neuralink şirketi, bugüne dek beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttüğü için sıkça gündeme geldi. Asıl amacı, insan beynini bilgisayarlarla doğrudan bağlayarak, beyin ve yapay zeka arasında etkileşim sağlamak. Bunu da ilk etapta geliştirdiği implant ile nörolojik hastalıkları tedavi ederek başarmak istiyor.

Böylesine bir hamle için geçtiğimiz yılın mayıs ayında gerekli izinleri alan Musk'ın ekibi, yaklaşık 6 aydır bir çalışma içindeydi. Şirket, asıl amaç olarak felçli hastaları iyileştirmenin yollarını aradığını söylese de birçok kişi bu projeyi oldukça tehlikeli buluyor.