Elon Musk, kendisini aldattığından şüphe ettiği eski sevgilisini İHA\'lar iel takip ettirdiğini iddia edilldi

Teknoloji

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk hakkında yeni ve çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Musk'ın kendisini eleştirenleri ve eski sevgilisi Amber Heard'ı özel dedektifler aracılığıyla takip ettirdiği öne sürüldü.

İddialara göre Musk, "düşmanları" hakkında bilgi toplamak ve onlara baskı yapmak için çeşitli gözetleme yöntemlerine başvurdu. Bu yöntemler arasında kızılötesi kameralar ve insansız hava araçları (İHA'lar) da yer alıyor.

Haberde, Musk'ın başlıca hedeflerinin kendisiyle polemik yaşayan İngiliz mağaracı Vernon Unsworth ve eski sevgilisi Amber Heard olduğu belirtildi. Unsworth ile Musk arasındaki anlaşmazlık, 2018'de Tayland'daki bir mağara kurtarma operasyonu sırasında yaşanan olaylara dayanıyor.

Musk'ın, 2017'de Heard ile ilişkisi sırasında, Avustralyalı özel bir dedektiflik bürosuna başvurarak oyuncu sevgilisini takip ettirdiği iddia ediliyor. Bu takip sırasında oldukça gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı söyleniyor.

Bu iddialar, Musk'ın son dönemde ABD seçimlerinde Donald Trump'a verdiği destekle de gündeme gelmesinin ardından ortaya çıktı. Henüz Musk veya temsilcilerinden bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeler, ünlü ve zengin kişilerin özel hayatlarının ne kadar karmaşık olabileceğini ve kişisel ilişkilerin teknoloji dünyasında nasıl yeni boyutlar kazanabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda, kişisel mahremiyet ve etik sınırlar konusunda da tartışmaları beraberinde getiriyor.