Elon Musk, OpenAI CEO\'su Sam Altman\'ın görevden alınmasını istiyor

Teknoloji

Son dönemde teknoloji dünyası yapay zeka ürünleriyle gündemde. Kasım 2022'te ChatGPT ile başlayan yapay zeka programları, artarak devam ediyor. Programın çatı şirketi OpenAI, son yılların en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alıyor.

Elon Musk: "OpenAI CEO'su Sam Altman görevden alınsın."

Geçtiğimiz yıl ChatGPT ile adını duyuran OpenAI, başarılı geçen bir yılın ardından şubat ayının ortalarında metinden video üreten Sora aracını duyurdu. Microsoft ile ortaklığı bilinen şirket, fenomen iş insanı Elon Musk'ın radarına takıldı.

Elon Musk, 2015 yılında kurulan OpenAI şirketinin kurucu ortaklarından birisi. 2018'de görüş ayrılıkları nedeniyle yönetimden ayrılan Musk, yapay zeka şirketine dava açmaya hazırlanıyor. Musk'a göre OpenAI'nin Microsoft ile son dönemdeki ortaklığı, bazı ihlaller doğuruyor.

OpenAI CEO'su, Reddit'e büyük yatırım yaptı!

Dava dün San Francisco Yüksek Mahkemesinde açıldı. Musk'a göre OpenAI, güvenli ve faydalı yapay zeka (AI) geliştirme yönündeki orijinal misyonundan artık çok uzakta ve şirket Microsoft ortaklığının da etkisiyle giderek kar odaklı girişimlere odaklanıyor. Bu durum da adil olmayan yarış ortamı ve toplum yararına karşı ihlaller ortaya çıkarıyor.

Öte yandan Musk'ın bu durumla ilgili bazı çözümleri var;

Öncelikle OpenAI'nin açık kaynaklı yapay zeka geliştirmeye olan orijinal bağlılığına geri dönmeli

ChatGPT, ücretsiz sunulmalı

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın görevden alınmalı

Liderlik, yönetim kurulunda olmalı

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.