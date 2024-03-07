Elon Musk, OpenAI'e karşı dava açtı - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk, OpenAI'e karşı dava açtı

Elon Musk, OpenAI\'e karşı dava açtı

Elon Musk, OpenAI firmasını dava etti ve CEO Sam Altman'ın görevden alınması gerektiğini savundu. Musk'ın şirket yönetiminde olduğu dönemde kar amacı gütmeyen yapay zeka vizyonu üzerinden para kazanmayı amaçladığı iddia ediliyor. OpenAI yönetimi ise karşı dava açabileceğini belirtiyor. Girişimcinin şirkete yaptığı yardımın 45 milyon dolar civarında olduğu iddia ediliyor. OpenAI yönetimi, Musk'ın şirketi Tesla'ya bağlamak istediğini iddia ediyor.

07.03.2024 14:20
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Radikal kişiliğiyle tanınan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde OpenAI firmasını dava etmişti. Firmanın kuruluş amacından oldukça saptığını öne süren Musk, CEO Sam Altman'ın da acilen görevden alınması gerektiğini savunuyor. OpenAI yönetimi de dava hakkındaki sessizliğini nihayet bozdu.

Musk'ın şirket yönetiminde olduğu dönemde kar amacı gütmeyen yapay zeka vizyonu üzerinden para kazanmayı amaçladığı, bunu başaramayınca da ayrılmak zorunda kaldığı iddia ediliyor. Silikon Vadisi'ne bomba gibi düşen polemik, gündem olmaya devam edecek gibi görünüyor. İşte tüm detaylar…

OpenAI ile Elon Musk arasındaki gerginlik sürüyor

Elon Musk'ın tüm iddialarını çürüteceğini söyleyen OpenAI yöneticilerinin, kapsamlı bir karşı dava açabileceğini öne sürenler de mevcut. 2015 yılında firmanın kuruluşuna destek veren girişimcinin, gerekli olan 100 milyon dolar yerine tam 1 milyar dolarlık bir bütçe yapmayı planladığı, ancak bunun kabul görmediği biliniyor. Ayrıca Musk'ın şirkete yaptığı yardımın tahmin edildiği kadar büyük olmayıp, 45 milyon dolar civarında olduğu iddia edilmekte.

Ünlü girişimcinin 2017 yılında, firmanın yeterli parayı toplamadığı takdirde hedeflerini ulaşamayacağını söylediğini iddia eden OpenAI, kuruluşu ticari bir oluşuma döndürmeye karar verdiklerinde ise Musk'ın çoğunluk hisselerine sahip olmak için ısrar ettiğini söyledi. Fakat bu isteği kabul görmeyen girişimci, yaptığı maddi desteği de kesmişti.

Elon Musk, OpenAI'e karşı dava açtı: "ChatGPT ücretsiz olsun!"

Tüm gücü tek bir kişiye vermenin hata olacağını düşünen OpenAI yönetimi, bu nedenle Musk'a karşı çephe almıştı. Hatta girişimcinin o dönemde şirketi direkt olarak Tesla'ya bağlamak istediği bile iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OpenAI ile Elon Musk tartışması nereye varacak? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk, OpenAI'e karşı dava açtı - Son Dakika

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