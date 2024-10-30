Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı - Son Dakika
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Teknoloji

Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı

Elon Musk, Teksas\'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı

esla kurucusu Elon Musk, 11 çocuğu ve iki eski partneri için Teksas'ta lüks bir kompleks aldı. Toskana tarzı 1.340 metrekarelik ana malikane ve altı yatak odalı ek binadan oluşan kompleks 35 milyon dolara mal oldu. Musk'ın, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için Shivon Zilis ve Grimes'ın bitişik evlerde yaşamasını istediği belirtiliyor.

30.10.2024 13:32
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Elon Musk'ın, Austin, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldığı bildirildi.

New York Times'a konuşan dört kaynak, Tesla kurucusunun İtalya'nın Toskana bölgesindeki lüks evlere benzeyen 1.340 metrekarelik bir malikane aldığını açıkladı. Kaynaklar ve resmi kayıtlara göre, villanın hemen arkasında altı yatak odalı başka bir malikane daha bulunuyor.

Musk'ın yakın çevresine, en küçük çocuklarıyla vakit geçirmeyi kolaylaştırmak için iki çocuk annesinin "bitişik mülklerde" yaşamasını istediğini söylediği belirtiliyor. Ayrıca çocukların "birbirlerinin hayatlarının parçası olmasını" istiyor.

Bahsedilen anneler, Neuralink çalışanı Shivon Zilis ve şarkıcı Grimes. Musk'ın Zilis'ten 2 yaşında Strider ve Azure adlı ikizleri ve bu yıl doğduğu bildirilen ismi bilinmeyen bir çocuğu var. Grimes ile de 4 yaşında X AE A-XII, 2 yaşında Exa Dark Sideræl ve 2 yaşında Techno Mechanicus adlı çocukları bulunuyor.

İlk eşi Justine Musk'tan olan çocukları ise yetişkin. Çift, 20 yaşındaki ikizler Griffin ve Vivian Musk ile 18 yaşındaki üçüzler Kai, Saxon ve Damian'ın ebeveynleri. 2002'de 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan kaybettikleri Nevada adında bir çocukları daha vardı.

Kaynaklar, Zilis'in çocuklarıyla birlikte evlerden birine taşındığını, ancak Grimes'ın üç çocuğunun velayeti için süren dava nedeniyle henüz komplekse taşınmadığını bildiriyor.

Grimes ve Musk arasındaki velayet davası Teksas ve Kaliforniya'da devam ediyor. Musk, çocukların doğumlarından beri Teksas'ta kendisiyle yaşadığını iddia ederken, Grimes çocuklarla birlikte 2022 sonunda Kaliforniya'ya taşındıklarını öne sürüyor.

Hukuk uzmanları, Musk'ın davayı Teksas'ta açmasının nafaka ödemelerini sınırlandırmak için olabileceğini belirtiyor. Forbes'a göre dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın net serveti 268.8 milyar dolar.

Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı
Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı

Elon Musk, Teknoloji, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fecri null:
    Ulen Bu parayı nasıl buldunuz, 24 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bu adam ne iş Yapıyor yaa 13 5 Yanıtla
  • Aykut Türkmen:
    Her koyduğunda ikiz üçüz çıkartması nasıl oluyor Asıl olan bunu konuşmak gerek. Adam uzaya çıkartmıyor boşuna 13 3 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Esla değil Tesla 16 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Para babası Türkiye de yok 9 1 Yanıtla
  • Hamdi Kaya:
    hiç mi korunmamış mı bu kadar çocuğa kim bakacak 4 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    ne ayaksiniz olum isimlere bak robot isimleri gibi 6 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    çocukların isimlere bak. deli agdugum 5 0 Yanıtla
  • Ramo:
    para var huzur var 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Elon Musk, Teksas'ta 11 çocuğu ve iki eski partneri için 35 milyon dolarlık bir kompleks satın aldı - Son Dakika
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