Elon Musk, Vine İçin Anket Açtı: Vine Videoları İçin Yeni Umut

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Elon Musk, Twitter'ı alıp X yaptıktan sonra sosyal medya platformunda her şeyin yapılabilmesi için sürekli yenilikler yapıyor. Her ne kadar buna rağmen sürekli kullanıcı kaybı yaşasa da Elon Musk, bu kötü gidişe Vine videoları ile dur diyeceğe benziyor.

Elon Musk, Vine için anket açtı! Vine videoları için yeni umut

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde yani bundan iki yıl önce Vine için söz verdi. Aslında Musk'ın artık bu sözü çoktan unuttuğu düşünülüyordu. Ancak bugün X hesabı üzerinden açtığı anket ile uygulamanın hayranları da yeniden heyecanlanmaya başladı. Aslında Musk, bundan iki yıl önce de benzer bir anket açmıştı. Buna karşın bu anket uygulamanın hazır olduğu anlamına geliyor olabilir.

Musk, ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi diye basit soru sordu. Şimdiye kadar 900 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bildiğiniz gibi Elon Musk, bu tür anketlere oldukça önem veriyor. Hatta geçmişte Tesla hisseleri satma gibi ciddi kararları bile anket ile karar verdi. Bu anlamda anket sonuçları sonrası uygulama için yeni bir dönemin kapısı açılabilir.

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2024

Bu ünlü kısa videolar sosyal medyaya sekiz yıl önce veda etti. Özellikle yeni nesil için çok anlam ifade etmese de bugün hala tanıdığımız birçok önemli komedyen Vine videoları ile üne kavuştu. Aykut Elmas, Halil Söyletmez ve Cem Gelinoğlu bunlardan yalnızca birkaç tanesi. Peki ama Vine tam olarak nasıl bir uygulamaydı?

Elon Musk doğruladı! X (Twitter), ücretli oluyor

Bugün için kısa TikTok videoları ve Instagram Reels'ler büyük talep görse de hepsinden önce Vine videoları vardı demek daha doğru. Twitter'ın 2012 yılında satın aldığı uygulama, 2013 yılında daha da popüler hale geldi. Kullanıcılara altı saniyelik Vine videoları çekme imkanı sunan platform, çok yaratıcı içeriklerin ortaya çıkmasını sağladı. Sosyal medyada yaratıcı kısa videoların önünü açan uygulama, 2016 yılında ise anlamsız bir şeklide kapandı.

Twitter uzun süre içeriklere ulaşmak için uygulamanın sitesini aktif tuttu. Buna göre kullanıcılar artık uygulamaya video yükleyemese de eski videolara ulaşabiliyordu. Ancak şu an site hala hayatta olsa da eski videolara artık ulaşmak mümkün değil.

Peki sizce Vine videoları geri gelmeli mi? Elon Musk sizce ne zaman TikTok rakibi uygulama için harekete geçecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.