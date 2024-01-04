Epic Games Store 3 Ocak Ücretsiz Oyunu: A Plague Tale: Innocence

Epic Games Store 20 Aralık'tan bu yana her gün ücretsiz bir oyun veriyor. Simülasyondan aksiyona kadar çok çeşitli kategorilerden yapımlar dağıtan platform, 3 Ocak'ta erişime açacağı oyunu da nihayet duyurdu. İşte Epic Games Store 3 Ocak ücretsiz oyunu.

Epic Games Store 3 Ocak ücretsiz oyunu

Epic Games bugün ücretsiz olarak A Plague Tale: Innocence veriyor. Aksiyon-macera türündeki yapım, 14. yüzyıl Avrupa'sındaki iki kardeşi ele alıyor. Amicia ve küçük kardeşi Hugo'nun serüvenini anlatan oyun, 2019 yılında çıktığında büyük bir ilgi uyandırmayı başarmıştı.

Amicia ve Hugo, vebanın sardığı bölgede dolaşırken kendilerini Fransız Engizisyonu'nun askerlerine av haline geliyor. Hayatlarını kurtarmak için kaçan kardeşler, bu acımasız dünyada yolculuk ederken hayatta kalmaya çalşıyor.

13213132

Epic Games Store 3 Ocak ücretsiz oyunu olan A Plague Tale: Innocence, 4 Ocak 19.00'a kadar erişilebilir olacak. Platformda 250 TL'ye satılan yapım, Steam'de Çok Olumlu olarak değerlendiriliyor. Aksiyon-Macera arayanlara hitap ettiğini söylemek mümkün.

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "A Plague Tale: Innocence" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Epic Games Store geçtiğimiz gün aksiyon kategorisinin önde gelen yapımlarından 20 Minutes Till Dawn'ı sunmuştu. Bu kapsamda platform farklı yapımlardan oyuncuları sevindirmeye devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.