 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Epic Games Store 3 Ocak Ücretsiz Oyunu: A Plague Tale: Innocence - Son Dakika
Üye Girişi

Epic Games Store 3 Ocak Ücretsiz Oyunu: A Plague Tale: Innocence

Epic Games Store, 20 Aralık'tan bu yana her gün ücretsiz bir oyun veriyor. 3 Ocak'ta erişime açılacak olan ücretsiz oyun ise A Plague Tale: Innocence. Amicia ve Hugo'nun hayatta kalma mücadelesini konu alan bu aksiyon-macera oyunu, büyük ilgi görmüş bir yapım. Oyun, 4 Ocak 19.00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir olacak.

Epic Games Store 3 Ocak Ücretsiz Oyunu: A Plague Tale: Innocence
04.01.2024 - 00:29,
Abone Ol

Epic Games Store 20 Aralık'tan bu yana her gün ücretsiz bir oyun veriyor. Simülasyondan aksiyona kadar çok çeşitli kategorilerden yapımlar dağıtan platform, 3 Ocak'ta erişime açacağı oyunu da nihayet duyurdu. İşte Epic Games Store 3 Ocak ücretsiz oyunu.

Epic Games Store 3 Ocak ücretsiz oyunu

Epic Games bugün ücretsiz olarak A Plague Tale: Innocence veriyor. Aksiyon-macera türündeki yapım, 14. yüzyıl Avrupa'sındaki iki kardeşi ele alıyor. Amicia ve küçük kardeşi Hugo'nun serüvenini anlatan oyun, 2019 yılında çıktığında büyük bir ilgi uyandırmayı başarmıştı.

Epic Games Store 3 Ocak Ücretsiz Oyunu: A Plague Tale: Innocence

Amicia ve Hugo, vebanın sardığı bölgede dolaşırken kendilerini Fransız Engizisyonu'nun askerlerine av haline geliyor. Hayatlarını kurtarmak için kaçan kardeşler, bu acımasız dünyada yolculuk ederken hayatta kalmaya çalşıyor.

13213132

Epic Games Store 3 Ocak ücretsiz oyunu olan A Plague Tale: Innocence, 4 Ocak 19.00'a kadar erişilebilir olacak. Platformda 250 TL'ye satılan yapım, Steam'de Çok Olumlu olarak değerlendiriliyor. Aksiyon-Macera arayanlara hitap ettiğini söylemek mümkün.

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım:  "A Plague Tale: Innocence" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Epic Games Store geçtiğimiz gün aksiyon kategorisinin önde gelen yapımlarından 20 Minutes Till Dawn'ı sunmuştu. Bu kapsamda platform farklı yapımlardan oyuncuları sevindirmeye devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Epic Games, Aralık, Hugo, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games Store 3 Ocak Ücretsiz Oyunu: A Plague Tale: Innocence - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 01:29:53. #1.11#
SON DAKİKA: Epic Games Store 3 Ocak Ücretsiz Oyunu: A Plague Tale: Innocence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement