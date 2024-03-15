Epic Games Store, Deus Ex: Mankind Divided\'i ücretsiz olarak sunuyor!

Epic Games Store, Eidos Montréal'ün en iyi oyunlarından birini bu hafta ücretsiz olarak veriyor! 2016 yılında piyasaya sürülen RPG oyununun yanı sıra bir de küçük bir oyun daha ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor.
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu: Deus Ex: Mankind Divided
Deus Ex: Human Revolution'ın devamı olarak gelen Mankind Divided, Adam Jensen'ın hikayesini sürdürüyor. Oyunda Illuminati'yi avlıyor ve araştırılacak bütün mahalleler, ortadan kaldırılacak çeteler (ölümcül veya başka şekilde), açığa çıkarılacak komplolar ve kilidini açılacak bol miktarda siberpunk yeteneği var.
Eidos'un oyun için yaptığı tanım ise şöyle:
Yıl 2029 ve mekanik olarak augmente edilmiş insanlar artık toplumun geri kalanından tamamen soyutlanmış bir yaşam sürüyorlar. Deneyimli bir gizli ajan olan Adam Jensen, türünü nefretle karşılayan bir dünyada faaliyet göstermek zorunda kalıyor. Son teknoloji silahlar ve augmentasyonlarla donatılmış olarak, dünya çapında geniş bir komployu çözmek için doğru yaklaşımı ve güvenilir kişileri seçmek zorunda.
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Deus Ex: Mankind Divided sistem gereksinimleri:
Aynı zamanda The Bridge de Epic Games'de ücretsiz olarak veriliyor. Bu mantık bulmaca oyununda, oyuncular fizik ve bakış açılarını manipüle ederek imkansız mimarilerde yol alıyorlar. Her biri için yerçekimi manipülasyonları, paralel boyutlar ve daha birçok zihin bükücü kavramlar içeren benzersiz çözümler gerektiren 48 seviye bulunuyor. Bölümleri tamamlamak ayrıca daha zor alternatif bulmacaların kilidini açıyor. Minecraft filmi geliyor! Peki ne zaman? Deus Ex: Mankind Divided ve The Bridge, Epic Games Store'da 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak talep edilebilir durumda. Yani ücretsiz kopyaları kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için yedi gününüz var. Gelecek hafta için ise Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve ücretsiz olarak sunulacak. Siz bu haftaki Epic Games ücretsiz oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store, Deus Ex: Mankind Divided'i ücretsiz olarak sunuyor! - Son Dakika Capcom tarafından geliştirilen efsane korku oyunu serisi Resident Evil, dünya çapında en popüler oyun serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Capcom, bugün yaptığı duyuruda Resident Evil serisinin 1996 yılından bu yana 154 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Serinin son oyunu Resident Evil 4 Remake ise 7 milyon barajını aşmış durumda. Akıllı telefon pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde, Nothing Phone 2a bütçe dostu bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun şık tasarımı, güçlü donanımı ve kullanışlı yazılımı, rakiplerinden ayrılmasını sağlıyor. 6.7 inçlik OLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisiyle kullanıcıya görsel bir zenginlik ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP ön kamera ile fotoğraf çekiminde de başarılı sonuçlar elde ediliyor. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ise kullanıcıların telefonlarını kolayca yönetmelerini sağlıyor. Bütçesi kısıtlı olanlar için Nothing Phone 2a, göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek. Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Düzenlemesi kapsamında yapay zeka teknolojilerini denetim altına alacak. Google, Meta, Microsoft, TikTok ve X gibi büyük şirketlerden yapay zeka entegrasyonu hakkında ayrıntılı rapor talep edilecek. AB, yapay zekanın seçim süreçlerini etkileme potansiyelinden ve bilgi dezenformasyonundan endişe duyuyor. Epic Games Store, Bahar İndirimleri kampanyasıyla birçok oyunu indirimli fiyatlarla sunuyor. EA SPORTS FC 24, Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3 gibi popüler oyunlar büyük indirimlerle satışa sunuldu. Ayrıca, yapılan alışverişlerde yüzde 10 geri kazanma imkanı da bulunuyor. Kampanya 28 Mart'ta sona erecek. Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi. Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek. OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri! OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama, 5.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca cihazda delikli bir ekran tasarımı ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunacak. OnePlus Ace 3V'nin tanıtımı önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda yapılacak. WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. 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Donanım/ ÖzellikMinimum sistem gereksinimleriİşletim SistemiWindows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümleri)İşlemciIntel Core i3-2100 veya AMD ekvivalentiBellek8 GB RAMEkran KartıAMD Radeon HD 7870 (2GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)DirectXSürüm 11Depolama45 GB boş alanSes KartıDirectX uyumlu ses kartı
Aynı zamanda The Bridge de Epic Games'de ücretsiz olarak veriliyor. Bu mantık bulmaca oyununda, oyuncular fizik ve bakış açılarını manipüle ederek imkansız mimarilerde yol alıyorlar. Her biri için yerçekimi manipülasyonları, paralel boyutlar ve daha birçok zihin bükücü kavramlar içeren benzersiz çözümler gerektiren 48 seviye bulunuyor. Bölümleri tamamlamak ayrıca daha zor alternatif bulmacaların kilidini açıyor.
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Deus Ex: Mankind Divided ve The Bridge, Epic Games Store'da 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak talep edilebilir durumda. Yani ücretsiz kopyaları kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için yedi gününüz var. Gelecek hafta için ise Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve ücretsiz olarak sunulacak.
Siz bu haftaki Epic Games ücretsiz oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store, Deus Ex: Mankind Divided'i ücretsiz olarak sunuyor! - Son Dakika
Capcom tarafından geliştirilen efsane korku oyunu serisi Resident Evil, dünya çapında en popüler oyun serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Capcom, bugün yaptığı duyuruda Resident Evil serisinin 1996 yılından bu yana 154 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Serinin son oyunu Resident Evil 4 Remake ise 7 milyon barajını aşmış durumda.
Akıllı telefon pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde, Nothing Phone 2a bütçe dostu bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun şık tasarımı, güçlü donanımı ve kullanışlı yazılımı, rakiplerinden ayrılmasını sağlıyor. 6.7 inçlik OLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisiyle kullanıcıya görsel bir zenginlik ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP ön kamera ile fotoğraf çekiminde de başarılı sonuçlar elde ediliyor. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ise kullanıcıların telefonlarını kolayca yönetmelerini sağlıyor. Bütçesi kısıtlı olanlar için Nothing Phone 2a, göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek.
Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Düzenlemesi kapsamında yapay zeka teknolojilerini denetim altına alacak. Google, Meta, Microsoft, TikTok ve X gibi büyük şirketlerden yapay zeka entegrasyonu hakkında ayrıntılı rapor talep edilecek. AB, yapay zekanın seçim süreçlerini etkileme potansiyelinden ve bilgi dezenformasyonundan endişe duyuyor.
Epic Games Store, Bahar İndirimleri kampanyasıyla birçok oyunu indirimli fiyatlarla sunuyor. EA SPORTS FC 24, Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3 gibi popüler oyunlar büyük indirimlerle satışa sunuldu. Ayrıca, yapılan alışverişlerde yüzde 10 geri kazanma imkanı da bulunuyor. Kampanya 28 Mart'ta sona erecek.
Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi.
Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek.
OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri! OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama, 5.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca cihazda delikli bir ekran tasarımı ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunacak. OnePlus Ace 3V'nin tanıtımı önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda yapılacak.
WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor.
Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takibi ve stres seviyesi ölçme gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da kullanıcılara destek sağlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?