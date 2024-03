Epic Games Store, Deus Ex: Mankind Divided\'i ücretsiz olarak sunuyor!

Donanım/ ÖzellikMinimum sistem gereksinimleri İşletim SistemiWindows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümleri)İşlemciIntel Core i3-2100 veya AMD ekvivalentiBellek8 GB RAMEkran KartıAMD Radeon HD 7870 (2GB) veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)DirectXSürüm 11Depolama45 GB boş alanSes KartıDirectX uyumlu ses kartı

Aynı zamanda The Bridge de Epic Games'de ücretsiz olarak veriliyor. Bu mantık bulmaca oyununda, oyuncular fizik ve bakış açılarını manipüle ederek imkansız mimarilerde yol alıyorlar. Her biri için yerçekimi manipülasyonları, paralel boyutlar ve daha birçok zihin bükücü kavramlar içeren benzersiz çözümler gerektiren 48 seviye bulunuyor. Bölümleri tamamlamak ayrıca daha zor alternatif bulmacaların kilidini açıyor.

Deus Ex: Mankind Divided ve The Bridge, Epic Games Store'da 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak talep edilebilir durumda. Yani ücretsiz kopyaları kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için yedi gününüz var. Gelecek hafta için ise Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve ücretsiz olarak sunulacak.

