Epic Games Store, Deus Ex: Mankind Divided\'i ücretsiz olarak sunuyor!

Teknoloji

Epic Games Store, Eidos Montréal'ün en iyi oyunlarından birini bu hafta ücretsiz olarak veriyor! 2016 yılında piyasaya sürülen RPG oyununun yanı sıra bir de küçük bir oyun daha ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor.

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu: Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Human Revolution'ın devamı olarak gelen Mankind Divided, Adam Jensen'ın hikayesini sürdürüyor. Oyunda Illuminati'yi avlıyor ve araştırılacak bütün mahalleler, ortadan kaldırılacak çeteler (ölümcül veya başka şekilde), açığa çıkarılacak komplolar ve kilidini açılacak bol miktarda siberpunk yeteneği var.

Eidos'un oyun için yaptığı tanım ise şöyle:

Yıl 2029 ve mekanik olarak augmente edilmiş insanlar artık toplumun geri kalanından tamamen soyutlanmış bir yaşam sürüyorlar. Deneyimli bir gizli ajan olan Adam Jensen, türünü nefretle karşılayan bir dünyada faaliyet göstermek zorunda kalıyor. Son teknoloji silahlar ve augmentasyonlarla donatılmış olarak, dünya çapında geniş bir komployu çözmek için doğru yaklaşımı ve güvenilir kişileri seçmek zorunda.

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Deus Ex: Mankind Divided sistem gereksinimleri: