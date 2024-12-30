Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında - Son Dakika
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Teknoloji

Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Devreye girişinin malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim'' dediği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'yı bir ülke daha radarına aldı. KIZILELMA'yı sipariş eden ilk ülkelerden biri olmayı hedefleyen Suudi Arabistan, envanterlerine son teknoloji jetlerden yüzlercesini ekleyerek hava kuvvetlerini ileri teknolojiyle donatmayı hedefliyor.

30.12.2024 11:20
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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar KIZILELMA, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devreye girişinin o malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim." dediği Bayraktar KIZILELMA, Suudi Arabistan'ın radarına girdi.

SUUDİLER GÖZÜNÜ DİKTİ

Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Dünya genelinde insanlı savaş uçaklarına yönelik tartışmaların arttığı bir dönemde Suudi Arabistan, hava filosuna Türkiye'nin yeni nesil yüksek teknoloji insansız savaş uçağını dahil etmek için öncü bir adım attı.

Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında

İLK SİPARİŞ EDEN ÜLKELERDEN OLMAK İSTİYORLAR

KIZILELMA'yı sipariş eden ilk ülkelerden biri olmayı hedefleyen Suudiler, envanterlerine bu son teknoloji jetlerden yüzlercesini ekleyerek hava kuvvetlerini ileri teknolojiyle donatmayı hedefliyor.

NEDEN KIZILELMA TERCİH EDİLDİ?

Suudi Arabistan'ın KIZILELMA'yı satın alma kararı, uçağın gelişmiş teknolojik kabiliyetleri ve Eurofighter Typhoon ve F-35 gibi jetlere kıyasla önemli ölçüde daha kısa teslimat süresinden kaynaklanıyor. İnsanlı savaş uçakları için genellikle 6 yıl veya daha uzun teslimat süreleri gerekirken, KIZILELMA'nın sunduğu 1-2 yıllık çok daha hızlı teslimat süresi, cazibesini daha da artırıyor.

YERİNDE GÖRMÜŞLERDİ

Temmuz ayında Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman El Suud ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Ulusal Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, KIZILELMA'nın detaylı incelemesini gerçekleştirmişti.

Erdoğan\'ın \'\'Malum çevreleri çıldırtacak\'\' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında

Suudi Arabistan, Teknoloji, Kızılelma, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sezgin Yavuz:
    demekki yeni zamlar yükleniyor reis kızıl elma dediyse korkacaksın yeni kazklar hazırlanmış demektir 63 116 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Damat gene köşe Ülke'ye bir fayda yok 38 104 Yanıtla
    Ahmet Mert Soylu:
    Faydasız istiyorsan faik öztrak ve dedelerine bak 1 0
  • Mehmet Aydın:
    O kadar iyide ABD nın Avrupanın kapılarında neden el pençeyiz uçak silah için Ver mehteri 49 60 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ben anlamıyorum neden bizim sihalar başka ülkelere satılıyor ne anlamı kaldı kopyala yapıştır yapacaklar çalacak lar 25 48 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    Bizim değil damadın malı onun için serbest vergisiz algısız bütün para cepte 1 0
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Kızıl elma! Şeytanın ulaşmak istediği ve Cennetten beşeri tekmelettigi su lanetli kızıl elma mi,arzunuz hedefiniz? Zavallı gafiller,kime hizmetkar olduklarını dahi bilmiyorlar, bilseler de bu garabet ten çıkarları uğruna kurtulamıyorlar! Ama Geliyor gelmekte olan! Kızıl sizin olsun ,fakat Yeşil bir güç geliyor ve kimse bu gücün önünde duramayacAK!TR 10 48 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Kızıl elma dedikleri nedir? Cehennemin en dibinde olan elmanın peşindedirler çünkü, şeytan bunları 3 günlük elit yaşama uğruna kuklaya çevirmiş ve iman zayıflığından dolayı da gaflet ve dalalet sarhoşluğu içerisinde hem kendilerini hemde ülke halkınin ahiretini yakmaktadırlar! 10 39 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    aksam yemeginde kizil elma yiyoruz, oglen de bi kizilelma corbasi. ac karnimiz doyuyor, mutlu mesut yasiyoruz firina gittigimizde askida ekmek de var oh mis :) padisahim cok yasasin 8 21 Yanıtla
    Serkan Acar:
    savaş çıktığında düşmana da elma atarsın artık 1 0
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