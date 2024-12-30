Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar KIZILELMA, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devreye girişinin o malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim." dediği Bayraktar KIZILELMA, Suudi Arabistan'ın radarına girdi.
Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Dünya genelinde insanlı savaş uçaklarına yönelik tartışmaların arttığı bir dönemde Suudi Arabistan, hava filosuna Türkiye'nin yeni nesil yüksek teknoloji insansız savaş uçağını dahil etmek için öncü bir adım attı.
KIZILELMA'yı sipariş eden ilk ülkelerden biri olmayı hedefleyen Suudiler, envanterlerine bu son teknoloji jetlerden yüzlercesini ekleyerek hava kuvvetlerini ileri teknolojiyle donatmayı hedefliyor.
Suudi Arabistan'ın KIZILELMA'yı satın alma kararı, uçağın gelişmiş teknolojik kabiliyetleri ve Eurofighter Typhoon ve F-35 gibi jetlere kıyasla önemli ölçüde daha kısa teslimat süresinden kaynaklanıyor. İnsanlı savaş uçakları için genellikle 6 yıl veya daha uzun teslimat süreleri gerekirken, KIZILELMA'nın sunduğu 1-2 yıllık çok daha hızlı teslimat süresi, cazibesini daha da artırıyor.
Temmuz ayında Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman El Suud ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Ulusal Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, KIZILELMA'nın detaylı incelemesini gerçekleştirmişti.
Son Dakika › Teknoloji › Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında - Son Dakika
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