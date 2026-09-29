Erzurum\'da 120 kadın girişimciyle yapılan araştırmada dijitalleşme başarıyı artırdı

Erzurum'da 120 kadın girişimci arasında yapılan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanan "Dijitalleşmenin Kadın Girişimcilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi" konulu araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi.

Dilşad Güzel ve Ayşegül Turan tarafından yapılan çalışma, kadın girişimcilerin iş deneyimleri ile girişimcilik başarıları üzerinde dijitalleşmenin etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı Kadın Girişimciler Kurulu'na aktif üye olan 120 kadın girişimciden elde edilen veriler SPSS 23 programı kullanılarak analiz edildi. Analiz sürecinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra regresyon analizlerinden de yararlanıldığı ifade edilen araştırmada, "Regresyon sonuçlarına göre dijitalleşmenin iş deneyimi ve girişimci başarısı üzerindeki etkisi ve iş deneyiminin de girişimci başarısı üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Erzurum'un girişimcilik potansiyelinin dijital dönüşümle birlikte daha görünür hale geleceği ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Böylece, kadın girişimciliğinin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği temelli stratejilerin geliştirilmesine zemin hazırlanacaktır. Sonuç olarak çalışma, kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmadaki rolünü güçlendirmeye yönelik yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir" denildi.

"Dijitalleşme iş deneyimini geliştiriyor"

Çalışmanın dijitalleşmenin kadın girişimcilerin iş deneyimi ve girişimci başarısı üzerindeki etkilerini incelemesi bakımından önem taşıdığı vurgulanarak, " Özellikle Erzurum illerde kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine dair sınırlı sayıda çalışmanın bulunması bu çalışmanın literatüre katkısını artırmaktadır. Çalışma, dijitalleşme ve iş deneyimi gibi kritik faktörlerin girişimcilik başarısına olan etkilerini ortaya koyarak, kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik politika, eğitim ve yatırım stratejilerinin geliştirilmesine ışık tutmaktadır. Ayrıca elde edilen bulgular, bölgesel kalkınma, ekonomik sürdürülebilirlik ve kadın istihdamının artırılması açısından alana destek vermektedir. Bu çalışma kapsamında dijitalleşme, iş deneyimi ve girişimci başarısı arasındaki ilişkiler bütüncül bir yaklaşımla incelenmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda üç hipotezin de kabul edildiği görülmüştür. Çalışmanın sonuçları, dijitalleşmenin iş deneyimini geliştirdiğini ortaya koymaktadır. İşletmeler, dijital teknolojileri kullanarak süreçlerini optimize etmekte ve müşteri etkileşimini artıracak uygulamalara öncelik vermektedirler. Bu durum, işletmelerin deneyimlerini artırarak, esnek ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasını sağlamaktadır. İş deneyimi ise girişimcilik başarısında kritik bir rol oynamaktadır. Bu durum girişimcilerin stratejik karar alma ve başarı odaklı hareket etme kapasitesini etkilemektedir" denildi.

"Dijitalleşme odaklı eğitim ve uygulamalı atölye çalışmaları artırılmalı"

Dijitalleşmenin girişimci başarısı üzerindeki etkisi, girişimcilerin iş süreçlerini daha verimli yönetmelerine, müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine ve stratejik karar alma kapasitelerini artırmalarına katkı sağladığı vurgulanan araştırmanın sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi, " Genel olarak, bulgular dijitalleşme ve iş deneyiminin birbirini destekleyerek girişimci başarının yükselmesine katkı sağladığını göstermekte ve işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapmasının stratejik açıdan önemini vurgulamaktadır. Erzurum ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler açısından değerlendirildiğinde, araştırma bulguları dijitalleşmenin iş deneyimi ve girişimci başarısı üzerinde önemli bir belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, Erzurum'daki girişimcilere yönelik dijitalleşme odaklı eğitim ve uygulamalı atölye çalışmalarının artırılması, özellikle teknoloji kullanımında zorlanan girişimciler için önemli katkılar sağlayacaktır. İl genelinde KOSGEB, ETSO ve yerel kalkınma ajanslarının dijital dönüşüme yönelik destek programlarını çeşitlendirmesi, girişimcilerin dijital araçlara erişimini kolaylaştırarak iş süreçlerini daha verimli hale getirecektir. Ayrıca, deneyim paylaşımı yoluyla öğrenmenin girişimci başarısını artırdığı göz önünde bulundurulduğunda, Erzurum'daki başarılı girişimcilerin mentorluk rolü üstlenebileceği, kadın girişimcilerin de aktif biçimde yer alacağı yerel girişimcilik ağlarının oluşturulması önerilmektedir"

"Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlar"

Şehrin dijital altyapısının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijital pazarlama ekosisteminin desteklenmesinin girişimcilerin hem bölgesel hem ulusal pazarlarda rekabet gücünü artıracağı belirtilen makalede " Bu kapsamda, Erzurum'un girişimcilik potansiyelinin dijital dönüşümle birlikte daha görünür hale geleceği ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber farklı sektörlerde dijitalleşme düzeylerinin girişimcilik performansına etkisi karşılaştırmalı olarak analiz edilerek sektörler arası farklılıkların ortaya çıkarılması önerilebilir. Araştırmanın Erzurum ili bağlamında gerçekleştirilmiş olması, yerel girişimcilik ekosistemine özgü özelliklerin etkili olabileceğini düşündürdüğünden, gelecekte benzer çalışmaların farklı illerde veya ulusal düzeyde yapılması bulguların genellenebilirliğine katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.