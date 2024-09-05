Bilim Erzurum, 200 Bin Çocuğun Geleceğine Işık Tutuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Bilim Erzurum, 200 Bin Çocuğun Geleceğine Işık Tutuyor

Bilim Erzurum, 200 Bin Çocuğun Geleceğine Işık Tutuyor

Erzurum'da 3 yıl önce kurulan Bilim Erzurum, uzman eğitmenleri ile çocuklara robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım gibi birçok alanda eğitimler vererek yaklaşık 200 bin çocuğun geleceğine ışık oldu. Merkez, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliği ile kuruldu ve 6-14 yaş arasındaki çocuklara teknoloji ve bilim alanında yetişme imkanı sağlıyor.

05.09.2024 11:46
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Erzurum'da 3 yıl önce kurulan, uzman eğitmenleri ile robotik kodlamadan akıllı tarıma, yazılımdan tasarım atölyelerine kadar birçok alanda verilen eğitimlerle Bilim Erzurum yaklaşık 200 bin çocuğun geleceğine ışık oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliği ile Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, 6-14 yaş arasındaki çocukların teknoloji ve bilim alanında yetişmesine olanak sağlıyor.

Bilim merkezi 5 bini kapalı 20 bin metrekare alanda ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 7 farklı atölyede teknoloji ve bilim üzerine uzmanlardan hem teorik hem de pratik eğitimler alıyor.

Girişim, teknoloji, matematik, doğa, tasarım, hava-astronomi ve akıllı tarım atölyelerinde eğitmenler, öğrencilere yaş gruplarına göre bilimsel konular anlatıyor.

Ayrıca teknolojik ve bilimsel festivallere katılmak isteyen üniversite öğrencilerine de destek veren merkez, bünyesinde gerçekleşen çalışmaları sektörle buluşturmak konusunda da öncülük ediyor.

Merkezde birçok yeni proje hayata geçirilecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, Bilim Erzurum'un çeşitli paydaş kurumlar ile kurulduğunu ve ülkenin en önemli bilim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Merkezin bilime önemli katkılarının olduğunu vurgulayan Aynalı, şöyle devam etti:

"3 yılda yaklaşık 200 bin kişiye Bilim Erzurum'da çok önemli eğitimler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Hem yaz hem de kış aylarında bilim şenlikleri düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl şubat ayında tekrar kapsamlı bir kış bilim şenliği yapacağız. On binlerce insan katılıyor. Bu hafta içinde burada bilim merkezleri eğitmenleri eğitimi verilecek. Yani Türkiye'deki tüm bilim merkezlerinin eğitmenlerinin eğitimlerini Erzurum'da vermiş olacağız. Yeni uygulamalarımız da var. Yazılım akademisi kuruldu. Şuan bu çalışmalarda devam ediyor. Çocuklarımızın yazılıma yönlenmesi açısından bu da çok önemli."

Doğu Anadolu Gözlemevi'nin uzay verileri, planetaryumda canlı izlenecek

Kentte inşası devam eden ve 2025 yılında tamamlanarak uzaydan veri almaya başlanması beklenen Doğu Anadolu Gözlemevi ile de entegreli projeler yapıldığını ifade eden Aynalı, "Gözlemevinin uzaydan aldığı verileri bir yazılım ile buradaki planetaryumda anında izlettirerek dünyadaki bilim merkezlerinden farkımızı ortaya koyacağız. Bunun için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Aynalı, eğitim gören çocukların kendilerini geliştirerek, çeşitli yarışmalara katıldığını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesine de vurgu yapan Aynalı, "Merkezimizde yetişen kardeşlerimiz inşallah çok önemli yerlerde olacaklar. Burada aldıkları eğitimleri üniversitedeki eğitimlerine de entegre ederek ileride Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesine katkısı olacaktır. Amacımız, çocuklarımızı bu amaç uğruna yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Bilim Erzurum, 200 Bin Çocuğun Geleceğine Işık Tutuyor - Son Dakika

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