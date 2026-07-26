Eskişehir'de Gökyüzü Gözlem Etkinliği - Son Dakika
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Eskişehir'de Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Eskişehir\'de Gökyüzü Gözlem Etkinliği
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Taşlık Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar teleskopla gökyüzünü inceledi.

Eskişehir'in kırsal taşlık Mahallesi'nde kurulan teleskop ile vatandaşlar gökyüzünü izleme imkanı buldu.

Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Çiftlik Mahallesi'nde vatandaşlar, sosyal etkinlikleri artırmak ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gökyüzünün büyüleyici dünyasını yakından inceledi. Etkinlik alanında uzmanlar eşliğinde kurulan profesyonel teleskopların başına geçen mahalle sakinleri; gezegenleri, takımyıldızlarını ve çeşitli gök cisimlerini detaylı bir şekilde gözlemleme fırsatı buldu. Uzmanlardan gökyüzü hakkında bilgi alan vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eskişehir'de Gökyüzü Gözlem Etkinliği - Son Dakika

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