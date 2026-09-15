Eskişehirli ALPAGU Takımı TEKNOFEST'te Sabit Kanat İHA'da Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Eskişehirli ALPAGU Takımı TEKNOFEST'te Sabit Kanat İHA'da Türkiye üçüncüsü oldu

Eskişehirli ALPAGU Takımı TEKNOFEST\'te Sabit Kanat İHA\'da Türkiye üçüncüsü oldu
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Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ALPAGU Takımı, TEKNOFEST kapsamında Malatya'da düzenlenen Liselerarası İHA Yarışmaları Sabit Kanat İHA kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ALPAGU Takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Liselerarası İHA Yarışmaları Sabit Kanat İHA kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın genç İHA geliştiricileri, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışmaları için Malatya'da buluştu. TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmalara Eskişehir'den ALPAGU Takımı katıldı. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, Liselerarası İHA Yarışmaları Sabit Kanat İHA kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak Eskişehir'i gururlandırdı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımın hazırlık sürecinde bilgi, deneyim ve rehberliğiyle öğrencilerimize destek olan Koordinatör Öğretmenimiz Gürsel Deniz'i ve özverili çalışmalarıyla başarıya imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Araştıran, üreten ve geliştiren gençlerimizle bilim ve teknoloji alanında ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Eskişehirli ALPAGU Takımı TEKNOFEST'te Sabit Kanat İHA'da Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli ALPAGU Takımı TEKNOFEST'te Sabit Kanat İHA'da Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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