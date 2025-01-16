EÜ\'den Yeni Biber Çeşitleri Tescillendi

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Ege Üniversitesi (EÜ) ile bir gıda firması işbirliğinde geliştirilen "Bayraktar" ve "Brezza" adlı iki biber çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığından tescil aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve bir gıda firması ortaklığında "Turşuluk Üçburun Biber Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi hazırlandı.

"Üniversite-Sanayi İşbirliği Ar-Ge Projesi" çerçevesinde yürütülen çalışmalarda seleksiyon ıslahı yöntemiyle 2 biber çeşidi geliştirildi ve bunlara da "Bayraktar" ve "Brezza" adı verildi.

Bu iki çeşit, Tarım ve Orman Bakanlığının "Standart Tohumluk Kayıt Listesi"nde (sebze) yer aldı.

Proje yürütücüsü EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Duman, araştırmacılar ve gıda firması yetkilileri, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Budak, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında örnek projelere imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Tüm dünyada özellikle pandemi sonrasında tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Budak, "Tam akredite sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yerli ve milli anlayışla kaliteli, verimli, sürdürülebilir, kayıtlı ve tescilli üretime öncülük edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Duman ise tescil edilen çeşitlerin salamura-turşu açısından verimlilik gösterdiğini vurguladı.