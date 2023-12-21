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Euro 7 normları hafifledi - Son Dakika
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Euro 7 normları hafifledi

Avrupa Parlamentosu, Euro 7 normlarında düzenlemeye giderek otomobil üretim maliyetlerindeki artışı önledi. Yeni standartlara göre lastik, frenler ve batarya gibi unsurlar da denetim altında olacak.

Euro 7 normları hafifledi
21.12.2023 - 14:38,
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Euro 6 normlarından Euro 7 normlarına geçiş süreci devam ediyor. Konuyla ilgili alınan yeni kararlar ile Avrupa Parlamentosu ile markalar anlaştı. Markalardan gelen itirazlar işe yaradı. Avrupa Parlamentosu yayınladığı Euro 7 normlarında düzenlemeye gitti. Konuyla ilgili detaylar ve 7. düzenleme kuralları haberimizde…

Euro 7 normları hafifledi!

Euro ve numara kodlu standartlar ile motorlu araçlara düzenlemeler getiren Avrupa Parlamentosu 7. kural listesini açıkladı. Hava ve çevre kirliliğinin minimize edilmesini amaçlayan bu kurallar otomobillerdeki birçok değişikliği işaret ediyor. Özellikle de benzin, dizel gibi fosil yakıtları kullanan otomobillerin artık üretilmemesini amaçlayan bu kurallar markalar için de belirli bir yük anlamına geliyor.

Euro 7 normları hafifledi

Yeni çıkan standartlar listesi Euro 7 ise oldukça tepki çekmişti. Euro 7 normları batarya, içten yanmalı üniteler, emisyon değerleri gibi standartları yeniden düzenledi. Ancak yeni standartların yanında ciddi bir maliyet oranı da geldi. Bu da otomobil fiyatlarındaki ciddi bir artışı bize gösteriyordu. Neyseki bu durumun önüne geçildi.

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Markaların yaptığı itirazlar sonucunda yetkililer tekrar görüştü. Euro 7 normları tekrar gözden geçti ve hafifledi. Böylece otomobil üretim maliyetlerindeki devasa artış önlenmiş oldu. Markalar için çok sıkıntılı bir süreç olmayabilirdi belki ancak artan otomobil fiyatlarının yanında maliyet artışı tüketiciyi oldukça üzebilirdi.

Euro 7 ile ilk kez gündeme geldi: Lastik, frenler ve batarya!

Belirlenen Euro standartları aslında daha çok yakıt tüketimi ve çevreye salınan gazları kapsıyordu. Konuyla ilgili Euro 7 ile ilk kez "lastik ve frenler" başlığı da yerini aldı. Buna göre ağır metaller içeren fren balataları, petrol ürünü olan lastikler ve buna benzer ürünler de denetim altında. Yani kullanılan lastik, fren balataları gibi ürünlerin çevreye bıraktığı parçacık oranı belirli limitler altında olmalı.

Ayrıca bunlara ek olarak elektrikli otomobillerin de varlığı Euro 7 normlarında kabul görülüyor. Yeni standartlara göre elektrikli otomobillerin bataryalarının 8 yıl veya 160 bin km ömre sahip olması gerekiyor. Yıl bazında yeterli olsa da kilometre bazında çokta iyimser bir değer değil. Zira Tesla bataryaları 300 bin kilometre garantisi verebilmekte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete
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Çevre, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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