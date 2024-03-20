Facebook Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde sosyal medyaya ara vermek veya hesaplarını tamamen kapatmak isteyenlerin sayısı oldukça arttı. Her sosyal medya platformu çeşitli seçenekler sunuyor olsa da Facebook ve Instagram hesap dondurma ve hesap silme seçenekleri sunuyor. Biz de Facebook hesap dondurma linki dahil tüm detayları paylaşıyoruz.
Yani her şeyi yok edecek olan hesap silme işlemi yerine hesap dondurma işlemini tercih ederek sosyal medyaya bir süreliğine ara verebilirsiniz. Facebook dondurma linki üzerinden işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi bu rehberimizde anlatıyoruz.
Facebook dondurma öncesinde bilmeniz gerekenler
1 – Hesabınızı dondurduğunuzda insanlar size ulaşamayacak ve Facebook'ta göremeyecek. Arkadaş listelerinde veya mesaj kutularında "Facebook Kullanıcısı" şeklinde profil resmi olmadan kalmaya devam edeceksiniz.
2 – Yukarıda belirttiğimiz gibi hesap silme işleminin aksine dondurduğunuzda kaldığınız yerden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak bizim tavsiyemiz her ihtimale karşı fotoğraflarınızı ve diğer önemli içeriklerinizi yedeklemeniz.
Not: Sosyal medyaya daha doğrusu Facebook'a ara vermek yerine tamamen veda etmek isteyenler aşağıdaki linkten Facebook Silme rehberimize ulaşabilir.
Facebook hesap silme nasıl yapılır?
Facebook hesap dondurma nasıl yapılır?
Facebook'a ara verme işlemini iki dakikadan daha kısa bir süre içerisinde tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek veya dondurma linki kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelin, şimdi sözü daha fazla uzatmadan Facebook dondurma nasıl yapılır? sorusunun cevabına geçelim.
1 – Facebook hesabınıza giriş yapın ve resimde gösterdiğimiz gibi sayfanın sağ üst köşesinde bulunan ters üçgene tıklayın.
2 – Ters üçgene tıkladıktan sonra açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.
3 – Ayarlar sayfası açıldıktan sonra işlemi gerçekleştirmemizi sağlayacak olan "Facebook Bilgilerin" bölümüne tıklıyoruz.
4- Facebook Bilgilerin'e girdikten sonra resimdeki gibi Dondurma ve Silme seçeneğine tıklayın.
5- Karşınıza Hesabı Dondur ve Hesabı Kalıcı Olarak Sil seçenekleri çıkacak. Aşağıdaki resimde size gösterdiğimiz gibi işaretleyin ve hesabı dondurma işlemine devam et butonuna basın.
6 – Şifrenizi girdikten sonra hesap dondurma işlemini başarıyla tamamlamış olacaksınız.
Facebook dondurma linki
Son olarak, eğer Messenger hesabınızı dondurmak istiyorsanız, Facebook dondur işlemini daha önce yapmış olmalısınız. Aksi takdirde Messenger dondurma işlemini yapamazsınız.
Dondurulan hesap tekrar nasıl açılır?
Hesap dondurma işlemini gerçekleştirdikten sonra hesabınızı tekrar aktif hale getirmeniz ve kaldığınız yerden kullanmaya devam etmeniz mümkün. Hesabınız yeniden açmak için yapmanız gereken tek şey Facebook'a kullanıcı adı/ e-posta ve şifre ile giriş yapmak. Hesabınız otomatik olarak aktif hale getirilecektir.
Son Dakika › Teknoloji › Facebook Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır? - Son Dakika
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LinkedIn artık profesyonel hayatımızı şekillendirmek ve sektördeki bağlantıları güçlendirmek için hayati bir platform haline geldi. Ancak bazı durumlarda LinkedIn hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Siz de LinkedIn hesap silme ve kapatma nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyorsanız bu süreci adım adım nasıl gerçekleştireceğinize dair bir rehberimizi paylaşıyoruz. Hesabınızı kapattığınızda, profiliniz ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Bağlantılarınız, tavsiyeleriniz ve onaylarınız dahil olmak üzere LinkedIn'deki tüm bilgilere erişiminiz sona erer. Ayrıca, LinkedIn dışındaki arama motorları, profil bilgilerinizi bir süre daha göstermeye devam edebilir. Premium üyeliğiniz varsa, temel (Basic) hesabınızı koruyarak Premium erişiminizi iptal edebilirsiniz. Ancak, birden fazla profiliniz varsa veya LinkedIn grubunuz varsa, bunları kapatmadan önce ilgili işlemleri yapmanız gerekir. Hesabınızı kapatmadan önce verilerinizin bir kopyasını indirmeyi düşünebilirsiniz. 14 gün içinde fikrinizi değiştirirseniz, hesabınızı yeniden açabilirsiniz. Ancak, bazı bilgiler (onaylar, tavsiyeler, bekleyen davetiyeler) geri yüklenemeyebilir. E-posta ve bildirim ayarlarınızı ayarlayarak hesabınızı korurken daha az bildirim almayı tercih edebilirsiniz.
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