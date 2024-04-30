Fallout 5 Çıkış Tarihi Penceresi Yakın Olabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Fallout 5 Çıkış Tarihi Penceresi Yakın Olabilir

Fallout 5 Çıkış Tarihi Penceresi Yakın Olabilir

Windows Central'ın Jez Corden'ın haberine göre, Microsoft'un Fallout dizisinin popülaritesinden yararlanmak ve serinin bir sonraki oyununu hızla piyasaya sürmek istediği belirtiliyor. Şirket, bir sonraki Fallout'u mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmeyi planlıyor ve Obsidian Entertainment gibi bir stüdyonun seçilmesi olası görünüyor. Ancak, resmi bir açıklama henüz yapılmamış ve Fallout 5 için henüz bir konu belirlenmemiştir.

30.04.2024 13:09
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Windows Central'ın Jez Corden'ın haberine göre Fallout 5 çıkış tarihi penceresi, öngörülenden çok daha erken olabilir. Corden, Microsoft'un Fallout dizisinin popülaritesinden yararlanmak ve serinin bir sonraki oyununu hızla piyasaya sürmek istediğini belirtiyor. Microsoft, Fallout 4 ve Fallout 76'ya olan ilginin artmasıyla birlikte franchise'ın ivmesini kullanmak istiyor.

Fallout 5 çıkış tarihi penceresi çok yakın olabilir

Corden'a göre şirket, bir sonraki Fallout'u "mümkün olan en kısa sürede" piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu muhtemelen başka bir geliştiriciye projenin emanet edilmesiyle gerçekleşecek. Bethesda daha önce Fallout 5'in The Elder Scrolls VI'den sonra geleceğini açıklamıştı, ancak oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Fallout dizisinin artan popülaritesi, Microsoft'un bir sonraki oyunu hızla piyasaya sürme arzusunu artırdı. Microsoft, franchise'ı uzun bir süre yeni bir giriş olmadan bekletmek istemiyor ve şu anda seçeneklerini değerlendiriyor.

Fallout 5'i geliştirmek için Obsidian Entertainment gibi bir stüdyonun seçilmesi pek olası. Obsidian Entertainment, Fallout New Vegas ile tanınıyor ve Microsoft'un bir stüdyosu olarak faaliyet gösteriyor.

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Ancak, şu anda resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Microsoft'un gelecek planları ve Fallout 5 çıkış tarihi hakkında kesin bilgiler henüz mevcut değil. Fallout 5 için henüz bir konu bile belirlenmemiş durumda.

Ancak oyun dünyasıyla haşır neşir olanlar bilecektir ki eğer aceleye gelirse, ikinci bir Cyberpunk vakasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Siz Fallout 5 erken çıksın ister miydiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Fallout 5 Çıkış Tarihi Penceresi Yakın Olabilir - Son Dakika

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