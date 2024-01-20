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Fransız Girişim Kermap, Nimbo Earth Online ile Dünya'nın Dijital İkizini Geliştirdi - Son Dakika
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Fransız Girişim Kermap, Nimbo Earth Online ile Dünya'nın Dijital İkizini Geliştirdi

Fransız girişim olan Kermap, Nimbo Earth Online adını verdiği Dünya'nın dijital ikizini geliştirmeyi başardı. Kermap, gezegenimizin en güncel görüntülerini sunduğunu iddia ediyor. Nimbo Earth Online, bulutlar olmadan her ay dünyanın yeni uydu görüntülerini sunmaya devam ediyor. Şirket bu program için yapay zeka kullanıyor kullanıyor. Derin öğrenme teknikleriyle fotoğraflardaki bulutlar tamamen kaldırmayı başarıyor. Verileri AB'nin Copernicus programı tarafından sağlanan uydu görüntülerine dayanan Nimbo Earth Online, kullanıcılara 2D ve 3D görüntüleme imkanı sunuyor. Ancak çözünürlük olarak Google Earth'e göre daha düşük bir seviyede olduğu için detaylı bilgi için Google Earth kullanılması öneriliyor.

Fransız Girişim Kermap, Nimbo Earth Online ile Dünya\'nın Dijital İkizini Geliştirdi
20.01.2024 - 14:30,
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Google Earth'e rakip çıktı. Fransız girişim olan Kermap, Nimbo Earth Online adını verdiği Dünya'nın dijital ikizini geliştirmeyi başardı. Kermap, gezegenimizin en güncel görüntülerini sunduğunu iddia ediyor. İşte detaylar…

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Nimbo Earth Online, bulutlar olmadan her ay dünyanın yeni uydu görüntülerini sunmaya devam ediyor. Şirket bu program için yapay zeka kullanıyor kullanıyor. Derin öğrenme teknikleriyle fotoğraflardaki bulutlar tamamen kaldırmayı başarıyor.

Fransız Girişim Kermap, Nimbo Earth Online ile Dünya'nın Dijital İkizini Geliştirdi

Peki yapay zeka bunu nasıl başarıyor? Aslında Nimbo derin öğrenme teknikleri sayesinde aynı alanın en yeni bulutsuz görüntüsünü arıyor. Bulduktan sonra bulutları bu görüntüyle değiştiriyor. Google Earth ise konuma bağlı olarak birkaç ayda bir veya yılda bir görüntülerini yeniliyor.

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Nimbo Earth Online'nın verileri, AB'nin Copernicus programı tarafından sağlanan Sentinel 1 ve 2 uydu görüntülerine dayanıyor. Kullanıcılar görüntüleri hem 2D hem de 3D olarak izleyebiliyor.

Ancak dikkat etmeniz gereken bir durum var. Nimbo Earth Online piksel başına yalnızca 10 metre çözünürlük sunuyor. Ne yazık ki bu çözünürlük, Google Earth'ün sunduğundan çok daha az. Dolayısıyla daha detaylı bilgiye erişmek istiyorsanız Google Earth kullanmanız gerekir. Eğer bir bölgedeki değişim miktarını ölçmek istiyorsanız Nimbo Earth Online'ı tercih edebilirsiniz. Çünkü verileri her ay güncelleniyor.

Fransız Girişim Kermap, Nimbo Earth Online ile Dünya'nın Dijital İkizini Geliştirdi

Program dört veri katmanı sunuyor: Doğal, kızılötesi, NDVI (bitki örtüsünün sağlığını ve yoğunluğunu ölçmek için) ve radar. Özellikle radar katmanı nakliye rotalarının izlenmesi, yaban hayatının takip edilmesi ve dünya yüzeyinin gece haritalanması gibi uygulamalar için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca belirli bir coğrafi konumun aylar veya birkaç yıl içinde nasıl değiştiğini yakalamak için hızlandırılmış çekim özelliği de bulunuyor

Gezegenin dijital ikizi Nimbo Earth Online açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Üstelik ücretsizdir. Yalnızca hesap oluşturarak programı keşfedebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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