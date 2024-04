Game of Thrones Spinoff Dizisi The Hedge Knight\'ın Başrol Oyuncuları Açıklandı

Teknoloji

HBO, Game of Thrones evreninde geçen yeni bir spinoff dizisi olan The Hedge Knight'ın başrol oyuncularını duyurdu. Game of Thrones ve House of the Dragon'un ardından gelen bu dizi, George R.R. Martin'in kurgu evrenindeki üçüncü yapım olacak ve Game of Thrones'dan yüz yıl önce geçecek.

Game of Thrones spinoff dizisi The Hedge Knight'ın başrolleri açıklandı

Bugün yapılan açıklamada Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell'in Dunk ve Egg rollerinde yer alacakları belirtildi.

HBO'nun açıklamasına göre dizi, genç ve cesur şövalye Ser Duncan the Tall (Claffey) ile onun uşağı Egg (Ansell)'in hikayesini anlatacak. Hikaye, Targaryen hanedanının hala Demir Taht'ta olduğu ve son ejderhanın hala var olduğu bir dönemde geçiyor.

The Hedge Knight, George R.R. Martin'in Ateş ve Buzun Şarkısı serisindeki ilk romanı ve Martin'in bu kurgusal evrene ilk adımı. Seri, ana karakterlerinden farklı karakterleri ve olayları konu alıyor.

Dizinin başrol oyuncuları olan Claffey ve Ansell, daha önce popüler yapımlarda rol aldılar. Claffey, Bad Sisters ve Wreck gibi yapımlarda rol almış eski bir profesyonel ragbi oyuncusu. Ansell ise daha önce The Midwich Cuckoos ve The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes gibi yapımlarda rol aldı.

George R.R. Martin, The Hedge Knight'ın yazarı ve yapımcısı olarak projede yer alıyor. HBO ise henüz yayın tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.