Gaziantep Üniversitesi Elektrik Ar-Ge Takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda geliştirdiği yerli sistem mimarisiyle "En İyi Sistem Mimarisi" ödülünü kazandı. Öğrenciler, kendi tasarlayıp ürettikleri İHA ile dikkat çekti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik Ar-Ge Takımı, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. Yarışmaya 1032 takımın başvurduğu organizasyonda raporlama aşamalarını geçerek finalist olan 42 takım arasında yer alan GAÜN ekibi, "En İyi Sistem Mimarisi" ödülüne layık görüldü.

İHA'larını kendileri tasarlayıp ürettiler

Gaziantep Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Murat Soy, takımın yarışma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Savaşan İHA Yarışması'nda rakip hava araçlarına 5 saniye boyunca kilitlenme, hava savunma sistemlerinden kaçış algoritması ve QR kod okuma gibi görevlerin bulunduğunu belirtti.

Takımın elektronik ve entegrasyon çalışmalarında görev aldığını ifade eden Soy, projede hazır sistemler yerine kendi geliştirdikleri yerli elektronik kartları ve uçuş kontrol kartını kullandıklarını söyledi. Uçuş bilgisayarı ile motor sistemini ayrı güç modülleri ve pillerle beslediklerini aktaran Soy, özgün sistem mimarisi geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

180 santimetre kanat açıklığına sahip

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Sunullah Karadaş ise yaklaşık 4 yıldır üniversite bünyesindeki atölyelerde TEKNOFEST ve uluslararası yarışmalar için projeler geliştirdiklerini belirtti.

Savaşan İHA Yarışması'na yaklaşık bir yıl boyunca hazırlandıklarını anlatan Karadaş, tamamen kendi tasarımlarıyla ürettikleri insansız hava aracının 180 santimetre kanat açıklığına, 5 kilogram ağırlığa ve 30 dakika uçuş süresine sahip olduğunu ifade etti. Aracın 40 kilometre telemetri menzili bulunduğunu belirten Karadaş, yarışma boyunca görev gerekliliklerine uygun geliştirmeler yaptıklarını söyledi.

Zorlu şartlarda ödülün sahibi oldular

Yarışmanın zorlu şartlarda gerçekleştirildiğini dile getiren Karadaş, özellikle Siirt'teki yüksek hava sıcaklığı ve teknik imkanların kendilerini zorladığını ancak ekip olarak görevlerini yerine getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

Karadaş, geliştirdikleri özgün sistem mimarisi sayesinde hakemler tarafından "En İyi Sistem Mimarisi" ödülüne layık görülmenin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, çalışmalarında yerli teknolojiler geliştirmeyi ve mühendislik alanında kendilerini ilerletmeyi hedeflediklerini ifade etti.