Gaziantep’te dron destekli habercilik eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde "Drone Destekli Habercilik ve İnsansız Hava Aracı (İHA)-1 Ticari Pilot Eğitim Destek Programı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde "Drone Destekli Habercilik ve İnsansız Hava Aracı (İHA)-1 Ticari Pilot Eğitimi" düzenlendi. Eğitime, kamu kurumları ile basın kuruluşu çalışanları katıldı. Eğitimin ilk iki gününde katılımcılara insansız hava aracı güvenli ve etkin kullanımına yönelik teorik eğitim verildi. Daha sonrasındaki eğitim günlerinde ise uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Verilen eğitimle ilgili bilgi veren İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı destek ve işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu eğitim programıyla kamu kurumlarımızın ve basın kuruluşlarımızın insansız hava araçlarının etkin, güvenli ve mevzuata uygun şekilde kullanabilecek insan kaynağı yetiştirmeyi, teknolojik yetkinlikleri geliştirmeyi ve kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksoy da kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde bu tür eğitimleri sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Eğitim sonunda katılımcılara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA-1 Ticari Pilot Lisansı verilirken eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sunanlara ise plaket takdim edildi.