Google, Android için APK yüklemeyi kısıtlayan program başlattı

Teknoloji

Google, Android ile yıllardır dış kaynaklardan uygulama yüklemeye izin veriyor. Sideloading olarak anılan bu durum cihazları tehlikeye atabiliyor. Google, başlattığı yeni bir program kapsamında Android cihazlara APK yüklemeyi kısıtlayacak.

Google'dan Android için APK yüklemeyi kısıtlayan program

Google, Singapur'da yeni bir program başlattı. Şirket, kullanıcıların finansal dolandırıcılığa karşı korumak için sideloading (APK yükleme) özelliğini devre dışı bırakıyor. Google Play Store haricinde indirilen uygulamaların cihaza kurulması engelleniyor.

Google'a göre, dolandırıcılar genellikle kimlik hırsızlığı veya mali suçlar işlemek için belirli Android izinlerinden yararlanıyor. Şirket başlıca kötü amaçlı yazılım ailelerini analiz etti. Bu kötü amaçlı uygulamaların yüzde 95'inin APK ile kurulduğunu tespit etti.

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Singapur'daki programın bir parçası olarak Google, artık hassas kullanıcı ve cihaz verilerine erişim isteyen uygulamaları otomatik olarak engelleyecek. Uygulama kurulumunda görülecek açılır mesaj, uygulamanın "hassas verilere erişim talep edebileceği" konusunda uyaracak.

Google ayrıca bu durumun kimlik hırsızlığı veya finansal dolandırıcılık riskini artırabileceğini söyleyecek. Singapur Siber Güvenlik Ajansı ile iş birliği içinde geliştirilen program, şu anda gönüllük üzerine yürütülüyor. Yani uygulama yükleme özgürlüğü yine kullanıcıya bırakılıyor.

Google bu özellik kapsamında kullanıcıları bilgilendirmeyi ve Play Protect'i geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin aynı zamanda kullanıcıların cihazlarına yükledikleri uygulamaların risk düzeyini incelemesine de katkıda bulunacak.

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