Google Chrome Güncellemesi Siber Saldırılara Karşı Önemli - Son Dakika
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Teknoloji

Google Chrome Güncellemesi Siber Saldırılara Karşı Önemli

Google Chrome Güncellemesi Siber Saldırılara Karşı Önemli

Google Chrome, dört kritik güvenlik açığını gideren yeni bir güncelleme yayınladı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcıları bu güncellemeyi yapmaları konusunda uyarıyor. Güncelleme, Chrome'un farklı alanlardaki güvenlik hatalarını düzeltiyor ve kullanıcıları tehlikeye atmıyor.

02.05.2024 21:16
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Google Chrome yıllardır en popüler tarayıcı olarak liderliğini sürdürüyor. Bu durum siber saldırıların hedefinde kalmasına yol açıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ise Google tarafından yayınlanan yeni Chrome güncellemesini kurmanızı tavsiye ediyor.

Dört kritik Chrome güvenlik açığı için güncelleme yayınlandı

Google Windows, Mac ve Linux için Chrome 124.0.6367.78 sürümünü yayınlandı. Kararlı sürüm olarak paylaşılan bu güncelleme kapsamında dört kritik güvenlik açığı giderildi. Google'a ek olarak, USOM'dan da konuyla ilgili uyarı geldi.

Google'ın açıklamasına göre bu güncelleme, farklı alanlarda yer alan güvenlik hatalarını gideriyor. En kritik açık (CVE-2024-4058), OpenGL için kullanılan ANGLE kütüphanesinde yaşandı. Google, hatayı bildiren araştırmacıya 16 bin dolar ödül verdiğini de söyledi.

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Öte yandan CVE-2024-4059 ve CVE-2024-4060 olarak takip edilen yüksek önem derecesine sahip iki sorunun da giderildiği belirtildi. Google tarafından yayınlanan son kararlı güncelleme, bu hataların kapatılmasını sağlıyor.

Google ayrıca denetim, fuzzing (bir tür yazılım test etme metodu) ve çeşitli girişimler yoluyla Chrome'daki sorunları araştırmaya devam ettiğini söyledi. Bazı hataların belirli kullanıcıları etkilediğini söylese de, dört güvenlik açığın hiçbir kullanıcıyı tehlikeye atmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak USOM, "Kullanıcı ve sistem yöneticilerine Google tarafından yayınlanan Chrome Güncellemeleri'ni incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Google Chrome Güncellemesi Siber Saldırılara Karşı Önemli

Chrome 124.0.6367.78 sürümü, geçtiğimiz günlerden bu yana tüm masaüstü işletim sistemlerine sunulmuş durumda. Mobil uygulamaların bu açıklardan etkilenmediğini belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Google Chrome Güncellemesi Siber Saldırılara Karşı Önemli - Son Dakika

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