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2022'de OpenAI tarafından kullanıma sunulan ChatGPT, chatbot rekabetinde yeni bir dönem başlattı. Google da kendi yapay zeka aracı Gemini ile bu alana giriş yaparak rekabeti kızıştırdı. Kullanıcı sayısını artırmaya çalışan teknoloji devi, Android için Gemini uygulamasına yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. İşte yeniliğin detayları…

Google Gemini Android uygulaması için gerçek zamanlı yanıtlar özelliği yolda!

Şu anda Google Gemini'ın web uygulamasına giriş yapıp bir soru yönelttiğinizde sohbet botunun hazırladığı yanıtı gerçek zamanlı olarak görebiliyorsunuz. Fakat bu özellik, Android uygulamasında yok. Yani Gemini'ın vereceği yanıtı, tamamen oluşturduğunda görebiliyorsunuz. Ancak son gelişmelere göre bu durum sonlanıyor.

Google Gemini'ın Android uygulamasında "Gerçek Zamanlı Yanıtlar" adında yeni bir özellik ortaya çıktı. Açılıp kapanabilecek bu özellik sayesinde kullanıcılar, sohbet botunun oluşturduğu yanıtları parça parça yani gerçek zamanlı olarak görebilecek.

Google Gemini, yeni güncelleme ile ChatGPT'yi üzebilir!

Aslında Gemini'ın oluşturduğu yanıtların gerçek zamanlı olarak görülmesi sadece bir animasyon. Bu animasyon, kullanıcıya yanıtların daha hızlı oluşturulduğu izlenimini vermek için bulunuyor. Ne kadar işe yaradığı ise tartışılır.

Android için Google Gemini uygulamasının yeni "Gerçek Zamanlı Yanıtlar" özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Test sürecinin yakın zamanda sonlanması bekleniyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Söz konusu bu özelliğin Gemini rakibi ChatGPT'de zaten bulunduğunu belirtelim. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android için Gemini uygulamasının yeni özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.