Google Haritalar, elektrikli araç sahiplerine şarj istasyonlarını bulmayı kolaylaştırıyor

Teknoloji

Otomotiv pazarındaki elektriklenme tüm hızıyla sürüyor. Özellikle son birkaç yılda sektörün dev isimlerinin içten yanmalı motorları ikinci plana attığını görüyoruz. Bu da trafikteki elektrikli araçların sayısının arttığı ve bununla birlikte şarj istasyonları konusunda büyük bir ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Bu kapsamda Google Haritalar cephesinden elektrikli otomobil sahiplerini sevindirecek haberler gelmeye devam ediyor.

Google Haritalar şarj istasyonlarını bulmayı kolaylaştırıyor

Google, kısa süre önce yaptığı açıklamayla Google Haritalar'a getirilecek yeni özellikleri gözler önüne serdi. Buna göre ilerleyen aylarda elektrikli araç sahipleri şarj istasyonlarını daha kolay bulabilecek. Bu noktada son dönemin ana akımı yapay zeka devreye girecek ve kullanıcı incelemelerinden elde edilen bilgileri değerlendirerek şarj istasyonlarının konumları konusunda araç sahiplerini bilgilendirecek.

Örneğin, bir şarj istasyonunu bulmaya çalışırken yapay zeka destekli yeni özellik sayesinde Google Haritalar sizi "Yer altı otoparkına girin, çıkışa doğru işaretleri takip edin ve çıkmadan hemen önce sağa dönün." gibi daha spesifik bilgilerle yönlendirecek. Bu sayede tam olarak nereye gitmeniz gerektiğini bulabileceksiniz.

Google Haritalar, sürücüler için 3D binalar özelliğini duyurdu! İşte kullanımı

Google'ın bu özelliği her gün yayınlanan ve şarj istasyonları gibi yerler hakkında doğru ve güncel bilgilerin sağlanmasına yardımcı olan milyonlarca kullanıcı incelemesi sayesinde mümkün olacak. Benzer şekilde siz de şarj işleminizi tamamladıktan sonra ne tür bir priz kullandığınız ve ne kadar süre beklediğiniz gibi deneyimlerinizi paylaşarak yapay zeka aracılığıyla diğer elektrikli araç sahiplerine yardımcı olabileceksiniz.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Google, Haritalar'ın elektrikli araç sahiplerine yakındaki şarj istasyonlarını, gerçek zamanlı müsaitlik durumlarını ve şarj hızlarını göstereceğini söyledi. Sözü edilen bu yenilikler henüz mevcut değil. Şirkete göre güncelleme, önümüzdeki aylarda Google'ın yerleşik olduğu araçlardan başlamak üzere dünya çapında kullanıma sunulacak.