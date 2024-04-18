Google Haritalar, elektrikli araç sahiplerine şarj istasyonlarını bulmayı kolaylaştırıyor

Otomotiv pazarındaki elektriklenme tüm hızıyla sürüyor. Özellikle son birkaç yılda sektörün dev isimlerinin içten yanmalı motorları ikinci plana attığını görüyoruz. Bu da trafikteki elektrikli araçların sayısının arttığı ve bununla birlikte şarj istasyonları konusunda büyük bir ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Bu kapsamda Google Haritalar cephesinden elektrikli otomobil sahiplerini sevindirecek haberler gelmeye devam ediyor.
Google Haritalar şarj istasyonlarını bulmayı kolaylaştırıyor
Google, kısa süre önce yaptığı açıklamayla Google Haritalar'a getirilecek yeni özellikleri gözler önüne serdi. Buna göre ilerleyen aylarda elektrikli araç sahipleri şarj istasyonlarını daha kolay bulabilecek. Bu noktada son dönemin ana akımı yapay zeka devreye girecek ve kullanıcı incelemelerinden elde edilen bilgileri değerlendirerek şarj istasyonlarının konumları konusunda araç sahiplerini bilgilendirecek.
Örneğin, bir şarj istasyonunu bulmaya çalışırken yapay zeka destekli yeni özellik sayesinde Google Haritalar sizi "Yer altı otoparkına girin, çıkışa doğru işaretleri takip edin ve çıkmadan hemen önce sağa dönün." gibi daha spesifik bilgilerle yönlendirecek. Bu sayede tam olarak nereye gitmeniz gerektiğini bulabileceksiniz.
Google Haritalar, sürücüler için 3D binalar özelliğini duyurdu! İşte kullanımı
Google'ın bu özelliği her gün yayınlanan ve şarj istasyonları gibi yerler hakkında doğru ve güncel bilgilerin sağlanmasına yardımcı olan milyonlarca kullanıcı incelemesi sayesinde mümkün olacak. Benzer şekilde siz de şarj işleminizi tamamladıktan sonra ne tür bir priz kullandığınız ve ne kadar süre beklediğiniz gibi deneyimlerinizi paylaşarak yapay zeka aracılığıyla diğer elektrikli araç sahiplerine yardımcı olabileceksiniz.
Sadece bunlarla sınırlı değil. Google, Haritalar'ın elektrikli araç sahiplerine yakındaki şarj istasyonlarını, gerçek zamanlı müsaitlik durumlarını ve şarj hızlarını göstereceğini söyledi. Sözü edilen bu yenilikler henüz mevcut değil. Şirkete göre güncelleme, önümüzdeki aylarda Google'ın yerleşik olduğu araçlardan başlamak üzere dünya çapında kullanıma sunulacak.
Son Dakika › Teknoloji › Google Haritalar, elektrikli araç sahiplerine şarj istasyonlarını bulmayı kolaylaştırıyor - Son Dakika
AMD, Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.
Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti.
Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.
Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi.
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.
Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor.
Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?