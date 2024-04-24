Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı - Son Dakika
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Teknoloji

Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı

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Google, İsrail hükümetiyle yapılan Bulut-Bilişim anlaşmasını protesto eden çalışanlara yönelik eylemler sonrasında 20 çalışanını daha işten çıkardı. Bu durum, toplamda işten çıkarılan çalışan sayısını 50'ye çıkardı. Protestoları organize eden 'No Tech for Apartheid' grubuna göre, bazı işten çıkarılanlar aktif olarak yer almadıkları halde protesto sırasında orada bulunan kişilerdi.

24.04.2024 17:17  Güncelleme: 17:24
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Google, geçen hafta İsrail hükümetiyle yapılan Bulut-Bilişim sözleşmesini protesto eden çalışanlara yönelik eylemlerin ardından 20 çalışanını daha işten çıkardı. Bu durum, toplamda işten çıkarılan çalışan sayısını 50'ye çıkardı.

Protestoları organize eden "No Tech for Apartheid" grubuna göre, bazı işten çıkarılanlar aktif olarak yer almadıkları halde protesto sırasında orada bulunan kişilerdi. Google sözcüsü, protestolar nedeniyle işten çıkarılan çalışan sayısını paylaşmak istemedi ancak ek işten çıkarılmaların gerçekleştiğini doğruladı.

Sözcü, 16 Nisan'daki olaylara yönelik soruşturmanın tamamlandığını ve olaylara doğrudan karışan ek çalışanların işten çıkarıldığını belirtti. Protesto organizatörleri, işten çıkarılan bazı çalışanların Google ofislerinde herhangi bir rahatsızlık yaratmadığını iddia ediyor.

"No Tech for Apartheid" grubu, Google yöneticilerinin protestolara yanıt verme şeklinden utandığını ve şimdi protesto etkinliklerine fiziksel olarak yakın olan herkesi hedef aldığını belirtiyor. Grup, Google'daki iş yerinde aktivizmlerine devam edeceklerini ve şirket yöneticilerine geri adım atmayacaklarını ileteceklerini söylüyor.

Gazze'de devam eden sivil katliam, Amerikan kamuoyunu derinden böldü ve son haftalarda üniversite kampüslerinde ve Amerikan şirketlerinde İsrail'e olan destek protestoları patlak verdi. Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlara iş yerinde "politikayı" bir kenara bırakmaları gerektiğini belirten bir not gönderdi.

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Son Dakika Teknoloji Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı - Son Dakika

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