Gündemden düşmeyen Google, bu kez de Japonya hükümetiyle büyük bir işbirliği yaptı. Ülkenin başkenti Tokyo'da kapsamlı bir siber güvenlik merkezi kuran şirketin, bölgede faaliyet gösteren Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı bir koruma kalkanı oluşturmak istediği konuşuluyor.
Yeni nesil teknolojilere sahip olacak bu merkez, ulaştığı değerli bilgileri ülkedeki devlet görevlileri ve şirket yetkilileri ile paylaşacak. Japon halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılanan bu gelişme, gelecekte yapılacak yatırımların da bir habercisi olarak gösteriliyor. İşte tüm detaylar…
Google, Japonya ile birlikte çalışacak
Bu siber güvenlik projesinden hiçbir maddi gelir beklemediklerini belirten Google yönetimi, tek amaçlarının Asya-Pasifik bölgesindeki halklar için daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmak olduğunu söylüyor.
Ayrıca şirketin Japonya'ya nisbeten yakın olan Hindistan, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mühendisleri de projeye destek vermeye çağırdığı öğrenildi. Diğer Amerikan firmalarının da bölgede benzer girişimlerde bulunması bekleniyor.
Ek olarak, kurulacak siber güvenlik merkezinde konuyla ilgili yeni uzmanların da yetiştirileceği açıklandı. Böylece sektördeki personel açığının kapatılması hedefleniyor. Son dönemde uluslararası yatırımlarına hız veren Google'ın, sıradaki hamlesi merakla bekleniyor.
Google, Avrupa'da değişime gidiyor!
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Son Dakika › Teknoloji › Google, Japonya ile Büyük Bir İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
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