Çevrimiçi ödeme sistemi Google Pay, Amerika operasyonunu da bitirmeye karar verdi. 4 Haziran itibariyle yürürlüğe girecek bu kararla birlikte, sistem sadece Singapur ve Hindistan'a özel olacak. Böylece, Google Pay'in Google Wallet'a dönüşme süreci de neredeyse tamamlanmış oluyor. Pay'i daha da basitleştirmek isteyen Google, 2022 yılından itibaren Wallet markasını benimsemişti. 180 farklı ülkedeki kullanıcıların alışveriş deneyimini iyileştirmeye çalışan bu sistemin, önümüzdeki dönemde giderek daha fazla yaygınlaşması bekleniyor. İşte tüm detaylar…
Google Pay, Amerika macerasını sonlandırıyor!
Google'ın ödeme yöntemi sektöründe oldukça zorluk çektiğini söyleyebiliriz. İlk etapta Apple Pay ile büyük bir rekabete giren Google Pay'in, rekabetten sıyrılmak için sürekli bir değişim içinde olması ve karmaşık özellikler sunması, birçok kullanıcıyı uygulamadan soğutmuştu. Fakat Wallet'a olan büyük yatırım ve sistem arayüzü konusunda gösterilen hassasiyet sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların yeniden cezbedilmesi bekleniyor.
Google Wallet sadece basit bir ödeme aracı olarak kalmayıp; birçok ülkede ulaşım kartı, pasaport, kimlik ve ehliyet gibi resmi belgelerin de yerine geçebiliyor. Türkiye'de ise bazı hukuki düzenlemelerin, Wallet'ın uygulama alanını oldukça kısıtladığını söyleyebiliriz. Özellikle son dönemdeki kişisel veri sızıntılarının da etkisiyle, birçok devlet çevrimiçi ödeme araçlarına büyük bir şüpheyle yaklaşmaya başladı.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın stratejisi doğru mu? Siz çevrimiçi bir ödeme sistem kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Google Pay, Amerika'da operasyonunu sonlandırıyor - Son Dakika
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