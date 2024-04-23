GPT-5 Yapay Zekalı Sohbet Asistanı Bu Sene Kullanıma Sunulamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

GPT-5 Yapay Zekalı Sohbet Asistanı Bu Sene Kullanıma Sunulamayacak

GPT-5 Yapay Zekalı Sohbet Asistanı Bu Sene Kullanıma Sunulamayacak

OpenAI'nın GPT-5 yapay zekalı sohbet asistanının bu sene kullanıma sunulamayacağı ortaya çıkan son sızıntılarla belirlendi. Yapay zeka uzmanı Dan Hendrycks, GPT'nin her yeni versiyonunda 10 kat daha fazla güç gerektirdiğini açıkladı. Bu durum, projenin maddi olarak karşılanmasının uzun bir süre alacağını gösteriyor. Ayrıca, yeni nesil H100 çiplerinin de devasa bir elektrik tükettiği belirlendi. Tüm bu gelişmeler, GPT-5 teknolojisine bu yıl içinde erişmenin zor olduğunu gösteriyor.

23.04.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaya çıkan son sızıntılar, GPT-5 yapay zekalı sohbet asistanının bu sene kullanıma sunulamayacağını bizlere gösteriyor. Claude ve Llama gibi yeni nesil teknolojilere karşı mücadele eden OpenAI'ın, Ar-Ge faaliyetlerine hız vererek asistanı 2024'te piyasaya sürmesi bekleniyordu.

Ancak işler planlandığı şekilde gitmemiş gibi görünüyor. Yapay zeka uzmanı Dan Hendrycks, GPT'nin her yeni versiyonunda tam 10 kat daha fazla güç gerektirdiğini ortaya koydu. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

GPT-5 bu sene karşımıza çıkmayacak mı?

Sözlerine devam eden Hendrycks, bunun da hesaplama gereksinimi anlamında 100 kat artışa tekabül ettiğini öne sürüyor. Yerine getirilmesi oldukça zor olan bu kapasitenin, yalnızca sürekli olarak çalışan 1 milyon adet H100 çipi ile mümkün olabileceği iddia edilmekte. OpenAI'ın böyle bir güce sahip olup olmadığı kesin olmamakla birlikte, projenin maddi olarak karşılanması da uzun bir vakit alacak diyebiliriz.

Anthropic CEO'su Dario Amodei de geçtiğimiz günlerde buna oldukça benzer bir açıklama yaparak, GPT-5 gibi bir proje için ilk etapta 1 milyar dolarlık dev bir bütçe gerektiğini ifade etmişti. Bu miktarın ileriki safhalarda daha da artacağı öngörülüyor.

ChatGPT'de zaten vardı! Google Gemini'ın yeni özelliği ortaya çıktı

Ayrıca yeni nesil H100 çiplerinin de yılda 13.000 GWh gibi devasa bir elektrik tükettiği de belirlendi. Bu sayı, birçok ülkenin yıllık elektrik tüketimiyle eş değer durumda. Tüm bu gelişmeler, GPT-5 teknolojisine bu yıl içinde erişmemizin oldukça zor olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI yeni ChatGPT projesi ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz güncel olarak ne kadar sıklıkta ChatGPT kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GPT-5 Yapay Zekalı Sohbet Asistanı Bu Sene Kullanıma Sunulamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
20:02 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu
18:03 Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:29 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:11 Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası’nda servet kazanacak Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda servet kazanacak
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 21:29:43. #1.12#
SON DAKİKA: GPT-5 Yapay Zekalı Sohbet Asistanı Bu Sene Kullanıma Sunulamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement