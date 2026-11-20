13 yıllık bekleyişin, ertelemelerin ve sızıntıların ardından Grand Theft Auto 6 sonunda oyuncularla buluştu. Milyonlarca oyuncuyu kendine bağlayan bu serinin ilk oyunu piyasaya sunulduğunda beklentiler bu kadar yüksek değildi. Yaklaşık 30 yıl sonra ise, ilk yapımcıları bile kendilerini neyin beklediğini bilmiyordu. Serinin ortak geliştiricilerinden Dave Jones bana, "Hepimiz ne yaptıklarını görmek için bekliyoruz" dedi. Yanında, ilk oyunun senaristi ve tanıtımından sorumlu isim Brian Baglow vardı.Peki oyun satışa çıkmadan önce oynayabilmişler miydi?Baglow, hayır cevabını verdi. Ancak oyuna erken erişim sağlayamamış olmaktan dolayı hayal kırıklığına uğramış görünmüyordu."Ben zaten ön siparişimi verdim" diye yanıtladı.

Orijinal Grand Theft Auto, 1997 yılında İskoçya'nın Dundee şehrinde, sonraki oyunların standartlarına göre nispeten küçük bir ekip olan DMA Design tarafından piyasaya sürüldü.Bulmaca oyunu Lemmings ile elde ettiği başarının ardından stüdyo, başlangıçta Race'n'Chase olarak adlandırılan bir yarış oyunu yapma fikriyle yola çıktı.Jones, on yıllar sonra Dundee'deki Abertay Üniversitesi'nin son teknoloji ürünü bilgisayar laboratuvarında otururken, geliştiricilerin hala yeni bir şeyler ortaya koymaları gerektiğini hissettiklerini söylüyor."DMA'da her zaman farklı bir şey yapmak istedik. Buna katabileceğimiz benzersiz özellik neydi?"Ona göre cevap kısmen, oyuncuların artık doğal karşıladığı bir önermede yatıyor: "Sadece arabadan inmek."Ona göre, sadece araba sürmekle kalmayıp, arabaları değiştirebilme ve çalabilme, üstelik bunu yaparken de yaya olarak hareket edebilme fikri, "birdenbire oyun türlerinin ilginç bir karışımının ortaya çıkması" anlamına geliyordu.Kötü adamı oynamak 'daha eğlenceli'Jones'un söylediğine göre, ekip hem suçlu hem de polis memuru olarak oynayabileceğiniz bir oyun tasarlamıştı. Ancak ikinci seçeneği hızla yeniden değerlendirdi, çünkü bu, oyuncuların "kurallara uygun" davranmasını gerektirecekti."Bir noktada, 'Biliyor musunuz, kötü adamı oynamak çok daha eğlenceli' dedik, bu yüzden oyunun konusu da bu oldu" diye ekliyor.Jones, oyunun tasarımına yönelik bu yenilikçi yaklaşımlara rağmen, satışların Lemmings'e kıyasla "yavaş ilerlediğini" söylüyor; bunun nedeni kısmen "anlamak için oynamak" gerektiğiydi.Baglow, "GTA çıktığı yıl boyunca satışları hiç durmadan devam etti" diyor."Ve bunun kulaktan kulağa yayılan bir şey olduğunu düşündük. Oyunu oynamış olanlar, 'Aman Tanrım, bu oyunu daha önce oynadınız mı?' diyorlardı."Suç ve şiddet temalarıyla gündeme geldi; bu durum İngiliz Parlamentosu'nda tartışmalara ve oyunun yasaklanması çağrılarına neden oldu. Ancak daha sonra bunların çoğunun, oyunun yayıncısı BMG Interactive tarafından viral pazarlama taktiği olarak kullanıldığı ortaya çıktı.Jones, "Biz sadece eğlenceli olduğunu düşündüğümüz şeyleri yaptık. Hiçbir zaman 'Bunu yapmalı mıyız? Tartışmalı mı olur?' diye düşünmedik. Hiç böyle düşünmedik" diyor. Nispeten basit görünen yapısına, kuşbakışı iki boyutlu oynanışına ve daha arcade tarzı grafiklerine rağmen ilk oyun, bugün çok daha gelişmiş GTA yapımlarında da görülen serinin alametifarikası olan hiciv anlayışının temellerini attı.The Guardian'ın video oyunları editörü Keza MacDonald'a göre, oyun abartılı bir Amerikan şehirleri tasvirinde geçse de İskoç kökleri, mizahında ve dışarıdan gören bakış açısında hissediliyordu.MacDonald, "Bu son derece hiciv dolu bir oyun. ABD'nin aşırı bireyci ve aşırı kapitalist yapısını doğrudan hedef alıyor" diyor. Ekip, kısmen görece düşük bütçeleri ve gerçek markaların lisanslarını kullanmanın maliyeti nedeniyle, oyuncuların etrafta dolaşıp ortalığı birbirine katarken dinleyebileceği hayali radyo istasyonları ve esprili sahte marka isimleri yarattı.Bu tercihlerin bazıları zorunluluktan kaynaklanmış olsa da Baglow, ilk oyunda en çok gurur duyduğu unsurun dünya inşası olduğunu söylüyor. Ona göre bu unsur, bugün de bir oyuna "GTA hissi" veren temel özelliklerden biri."İşletme isimleri, radyo istasyonları, şarkı sözleri, DJ'ler... Bunların her biri, içinde bulunduğunuz dünyanın büyük ve bütünlüklü bir evren olduğuna sizi inandırmaya hizmet ediyor" diyor.

GTA 5, 2013'te piyasaya sürüldüğünde sadece üç günde 1 milyar dolar gelir elde etti; bu, o zamana kadar eğlence sektöründe bir üründen en kısa sürede elde edilen en yüksek gelirdi. Seri, zamanla kültürel bir referans noktası haline geldi; insanlar tarafından tanındı, anlaşıldı ve hatta oyun dünyasının dışında da referans olarak kullanıldı."Birinin bir filmde 'bana GTA'ya bağlama' dediğini görmüştüm... Bu gerçekten gerçeküstü bir deneyimdi" diyor Jones.Glasgow'daki oyun kafesi RCade'de bana katılan MacDonald, eski GTA oyunlarının büyük ekrandan "çok şey aldığı" yönünde bir görüş olduğunu ancak şimdi filmlerin "muhtemelen GTA'dan daha çok etkilendiği" yönünde bir tartışma olduğunu söylüyor.Serinin sonraki kitaplarının sinematik bir havaya sahip olduğunu ancak aynı zamanda kendine özgü kimliğini de yansıttığını söylüyor.Jones, oyunun neden böylesine kültürel bir fenomen haline geldiğine dair inancına gelince, bunun basit nedeninin "gerçek hayata dayanması" olduğunu söylüyor."Bilim kurgu, macera veya fantastik oyunlara benzemiyor. Şehri ve araba kullanmayı bildiğiniz sürece öğrenmeniz gereken hiçbir şey yok" diyor.

GTA 6'nın, sadece ölçek ve kapsam açısından değil, gelir açısından da selefini her düzeyde geride bırakması bekleniyor.Oyunun ilk olarak piyasaya sürüldüğü iki platform olan PlayStation ve Xbox, oyunun dijital mağazalarının tarihindeki en çok ön sipariş verilen oyun olduğunu şimdiden açıkladı.Bu durum kısmen oyunun devasa boyutundan (212 GB) kaynaklanıyor olabilir; bu da birçok kişinin oyunu indirmek için beklemek yerine, piyasaya sürüldüğü anda hemen oynamaya hazır olmak için ön sipariş verip "önceden yükleme" yaptığını gösteriyor.Bu heyecan gerçek dünyaya da sıçradı; Londra'daki Selfridges, Vice City temalı geçici bir cazibe merkezine dönüştürüldü ve oyunun ilham kaynağı olan Miami şehrinde kurgusal GTA markaları reklam panolarında yer aldı."Herkes bu oyun için inanılmaz heyecanlı. Oyunun, genel olarak video oyunları sektörüne yeni bir ivme kazandırması umuluyor. Ama aynı zamanda tüm oyuncular, Rockstar'ın bunca zaman boyunca ne üzerinde çalıştığını görmek istiyor" diyor MacDonald ve ekliyor: "Herkesin, oynamasa bile en azından yakından ilgilendiği bu büyüklükte tek bir oyunun ortaya çıkması çok nadir görülen bir durum.'"Peki Jones ve Baglow, oyunun bugün gördüğü devasa küresel ilgi düşünüldüğünde hala proje üzerinde çalışıyor olmayı hiç özlüyor mu?Jones, "'Sanırım herkes bir, iki ya da üç oyun boyunca bu serinin parçası olmaktan keyif alıyor' diyor."'Ama bir noktadan sonra başka şeyler yapmak da istiyorsunuz.'"Baglow ise, "Son 29 yıldır dünyanın geri kalanının bu oyuna aşık oluşunu izlemek büyük bir mutluluktu" diye ekliyor."Bu oyun çok sayıda insan için çok şey ifade ediyor. Gerçekten harikaydı."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .