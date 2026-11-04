Gümüşhane Üniversitesi Sancak takımı, 300 bin liralık destekle sürü İHA geliştiriyor - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi Sancak takımı, 300 bin liralık destekle sürü İHA geliştiriyor

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Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinden Sancak takımı, üç dronun yerel Wi-Fi ile otonom haberleşmesini sağlayacak sürü İHA sistemi geliştiriyor. 2026 TEKNOFEST'te kritik tasarım raporu aşamasına ilerleyen ekip, 300 bin liralık destekle 2027'de finale kalmayı hedefliyor.

Gümüşhane Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler, birden fazla insansız hava aracının birbiriyle haberleşerek eş zamanlı ve koordineli görev yapmasını sağlayacak sürü İHA sistemi geliştiriyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı Sancak takımı, TÜBİTAK destekli Gümüşhane Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde sistemin yazılım ve donanım çalışmalarını yürütüyor.

Dronlar, yerde kurulan modem aracılığıyla oluşturulan yerel Wi-Fi ağı üzerinden haberleşirken sistemin çalışması için internet veya GSM altyapısına ihtiyaç duyulmuyor.

Üç dronun aynı anda havalanarak otonom şekilde haberleşmesini hedefleyen ekip, koordineli hareket ve görev paylaşımı özelliklerini simülasyon ortamında test etti.

Testlerde, araçlardan birinin devre dışı kalması durumunda diğer dronların görevlerini sürdürdüğü gözlemlendi.

2026 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nda kritik tasarım raporu aşamasına kadar ilerleyen takım, Gençlik ve Spor Bakanlığından sağlanan 300 bin liralık malzeme desteğiyle çalışmalarına devam ediyor.

Takım kaptanı ve Yazılım Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zehra Kurtekin, AA muhabirine, ilk TEKNOFEST deneyimlerinde kritik tasarım raporu aşamasına kadar ilerlediklerini belirterek, aldıkları destekle ihtiyaç duydukları ekipmanları temin ettiklerini söyledi.

Sürü İHA teknolojisinin farklı alanlarda kullanılabileceğini ifade eden Kurtekin, sistemin ilerleyen aşamalarda orman yangınlarıyla mücadelede ve itfaiye ekiplerine destek amacıyla değerlendirilebileceğini kaydetti.

Yazılım Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Demir de üç İHA'nın havada otonom haberleşmesini sağlamak için yazılım geliştirdiklerini ve bu yazılımları araçlar üzerinde test ettiklerini anlattı.

Takımın iletişim sorumlusu Rafet Tunahan Kayahan ise yazılım ve simülasyon çalışmalarına katkı sunduklarını, alt sınıflardaki öğrencilere de teknik konularda destek verdiklerini belirtti.

Sancak takımı, sistemin geliştirilerek 2027 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nda finale kalmasını ve derece elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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