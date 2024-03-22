Gürgençler, Mac'e geçmeyi düşünenler için özel bir program sunuyor: Mac Switchers. Bu program sayesinde eski dizüstü bilgisayarınızı getirip yepyeni bir Mac'e avantajlı fırsatlarla sahip olabilirsiniz. Peki nasıl? İşte MacBook almanın en kolay yolu!
MacBook almanın en kolay yolu!
Mac Switchers kampanyasına göz atmak için buraya tıklayın
Kampanya kapsamında, belirli dizüstü bilgisayar modellerinde geçerli olan eski cihazınızı getirerek uygun bir değerlendirme sonucunda yeni bir Mac satın alırken ek indirimlerden faydalanabilirsiniz.
Kampanya koşulları arasında, getirilen ürünlerin belirli bir çalışma durumunda olması ve ürünün hasarlı/hasarsız olmasının geri alım fiyatlarını etkileyeceği yer alıyor. Ayrıca, fiyatların Türkiye'ye distribütör kanalıyla gelen cihazlar için geçerli olduğu ve kampanyanın sadece Gürgençler Apple Premium Reseller satış noktalarında ve gurgencler.com.tr'de geçerli.
Mac Switchers programından faydalanmak için, eski dizüstü bilgisayarınızı Gürgençler mağazalarına veya gurgencler.com.tr'ye getirmeniz gerekiyor. Burada uzman bir ekip tarafından bilgisayarınızın değerlendirmesi yapılacak ve sonucuna göre yeni Mac'inize indirim kazanacaksınız. İndirimler arasında, eski Mac'iniz için 5.000 TL ek indirim ve eski dizüstü bilgisayarınız için 3.000 TL ek indirim bulunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Gürgençler'den Mac Switchers Programı ile Yeni MacBook Almanın En Kolay Yolu - Son Dakika
Turkcell, genişleyen müşteri bazı, güçlü ARPU performansı, dijital servisler ve techfin faaliyetlerinin katkısıyla 2023 yılında da istikrarlı ve güçlü büyümeye devam etti.
Zonguldak Teknopark'ın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ZBEÜ Rektörü ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, gelecek hedefler belirlendi ve finansal durum bilgisi paylaşıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 415 öğrenciyi siber suçlar konusunda bilgilendirdi. Eğitim-öğretim yılı boyunca bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.
Android 15 geliştirici ön izleme sürümü 2, uydu tabanlı mesajlaşma özelliği ve diğer birçok yenilikle birlikte yayınlandı. Bu özellikler arasında Vlogger ile konuşan avatar dönemi, ekran kaydı bildirimi, dik katlanır paket telefonlar için ikinci ekran desteği, geliştirilmiş NFC, fotoğraf galerisi düzenlemeleri ve ses yüksekliği kontrolü bulunuyor.
Çevrimiçi yemek siparişi servisi 'Yemeksepeti', kendi kurye hizmetini zorunlu tutma ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırma iddiaları üzerine Rekabet Kurulu tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.
Turkcell, 2023 yılına ait finansal raporlarını ve 2024 yılı hedeflerini paylaştı. Şirketin geliri katlanarak büyüdü ve Ukrayna-Rusya savaşına rağmen beklentileri aştı. Ayrıca mobil ödeme ve dijital servisler alanında da güçlü büyüme rakamları elde etti. Turkcell'in 2024 yılına ilişkin hedefleri arasında yıllık gelir büyümesinin enflasyonun üzerinde olması ve yatırımların gelir oranının yüzde 23 seviyesinde kalması yer alıyor.
Oyun dünyasının en ikonik ve sevilen simülasyon serilerinden biri olan The Sims, film uyarlamasıyla beyaz perdeye taşınıyor. Filmin yapımında Margot Robbie yer alacak ve Loki'nin yaratıcı yönetmeni Kate Herron görev alacak. EA'nın da katkıda bulunacağı film, oyuncuların benzersiz bir deneyim yaşayacağı bir macerayı sunacak.
ABD Adalet Bakanlığı, cep telefonu piyasasını tekelleştirme ve rekabeti yok etme suçlamalarıyla teknoloji devi Apple'a kapsamlı bir dava açtı. Apple, cep telefonu uygulamalarının satıldığı App Store üzerindeki kontrolünü istismar etmek, kullanıcı ve yazılımcıları App Store içine 'kilitlemekle' suçlanıyor. Apple'ın uygulama mağazasında 'tehdit olarak' gördüğü uygulamaları engellemek için yasa dışı adımlar attığı ve rakip uygulamaları 'daha az çekici' sunduğu iddia ediliyor. Suçlamalar arasında platformlar arası uygulamaları kısıtlamak, bulut sistemi üzerinden oynanan oyun ve uygulamaları sınırlamak, Android kullanıcıları ile mesajlaşmayı zorlaştırmak, akıllı saatlerle uyum sorunu ve dijital cüzdan uygulamasını 3. taraflara kısıtlamak gibi başlıklar yer alıyor. Apple ise suçlamaları reddediyor ve iddialara karşı 'güçlü şekilde mücadele edeceğini' söylüyor.
ABD Adalet Bakanlığı, cep telefonu piyasasını tekelleştirme ve rekabeti yok etme suçlamalarıyla teknoloji devi Apple'a kapsamlı bir dava açtı. Apple, cep telefonu uygulamalarının satıldığı App Store üzerindeki kontrolünü istismar etmek, kullanıcı ve yazılımcıları App Store içine 'kilitlemekle' suçlanıyor. Apple'ın uygulama mağazasında 'tehdit olarak' gördüğü uygulamaları engellemek için yasa dışı adımlar attığı ve rakip uygulamaları 'daha az çekici' sunduğu iddia ediliyor. Suçlamalar arasında platformlar arası uygulamaları kısıtlamak, bulut sistemi üzerinden oynanan oyun ve uygulamaları sınırlamak, Android kullanıcıları ile mesajlaşmayı zorlaştırmak, akıllı saatlerle uyum sorunu ve dijital cüzdan uygulamasını 3. taraflara kısıtlamak gibi başlıklar yer alıyor. Apple ise suçlamaları reddediyor ve iddialara karşı 'güçlü şekilde mücadele edeceğini' söylüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?