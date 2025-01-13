Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Meta akıllı gözlükler gizliliği tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Meta akıllı gözlükler gizliliği tehdit ediyor

Geniş Video İzle

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Meta'nın akıllı gözlüklerinin mahremiyet tehditlerini ve yapay zeka entegrasyonuyla gelebilecek tehlikeleri vurguladı. Gözlüklerin fotoğraf ve video çekme, kişi bilgilerini arama gibi özelliklerle bireysel gizliliği tehdit edebileceğini belirtti. Teknolojinin fırsatlarıyla beraber etik ve güvenlik risklerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

13.01.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'un CEO'su Sümeyra Teymur, Meta'nın geliştirdiği akıllı gözlüklerin sağladığı yenilikler ve taşıdığı tehlikeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Teymur, teknolojinin geldiği noktada kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek şunları söyledi:

"Şimdi benim gözümde görmüş olduğunuz bu gözlük, aslında sadece bir gözlük değil, bir akıllı cihaz. Bu gözlükle müzik dinleyebiliyor ve telefonda konuşabiliyorum. Ama daha da önemlisi, bu gözlüğün iki yanında aksesuar gibi duran parçalar aslında birer kamera. Yani bu gözlükle fotoğraf ve video çekebilirim. Bu ne demek? Herhangi bir sosyal ortama girdiğimde, hiç kimse fark etmeden onların fotoğraflarını ve videolarını çekebilirim demek."

Bu açıklama, akıllı cihazların potansiyel kullanım alanlarını genişletirken getirebileceği etik sorunlara da dikkat çekiyor. Özellikle yapay zeka entegrasyonu ile akıllı gözlüklerin, bireylerin mahremiyetine yönelik tehditleri bir adım öteye taşıyabileceği düşünülüyor.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Meta Akıllı Gözlükler Gizliliği Tehdit Ediyor

Yapay Zeka İle Daha Fazlası Mümkün Olabilir

Teymur, akıllı gözlüklerin mevcut özelliklerinin ötesinde, yapay zeka entegrasyonu ile çok daha ileri bir noktaya taşınabileceğini belirtti. Örneğin, gözlüğün internet bağlantısı üzerinden kişinin kimliğini tespit edip onun hakkında detaylı bilgilere erişebilmesinin mümkün olabileceğini söyledi:

"Bu cihaz şu anda bu özelliklere sahip değil ama ileride sahip olabilir. Örneğin birine baktığımda, onun fotoğrafını çekip internette aratarak tüm bilgilerine ulaşabilirim. Bu, bir sosyal ortamda etrafınızdaki herkesin adını, soyadını ya da internette paylaştığı her şeyi öğrenebileceğiniz anlamına gelir. Bu, herkesin kafasının üstünde kimlik bilgilerini taşıması gibi bir şey. İnsanların kim olduğunu, iletişim bilgilerini ve internet üzerindeki diğer paylaşımlarını bilmek mümkün hale gelebilir."

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Meta Akıllı Gözlükler Gizliliği Tehdit Ediyor

Kullanıcılar İçin Fırsatlar ve Tehditler

Meta'nın akıllı gözlükleri sadece kişisel veriler üzerinde tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı alanlarda fırsatlar sunuyor. Örneğin, bu tür cihazlar özellikle lojistik, eğitim ve sağlık alanlarında iş süreçlerini kolaylaştırabilir. Ancak Sümeyra Teymur'un da altını çizdiği gibi, bu yenilikler kontrolsüz kullanıldığında toplumsal mahremiyet anlayışını tamamen değiştirebilir.

Teknolojinin bireysel ve toplumsal etkilerini değerlendiren uzmanlar, bu cihazların hem avantajlarını hem de potansiyel zararlarını tartışıyor. Akıllı gözlüklerin yaygınlaşmasıyla, güvenlik ve etik konularının yanı sıra hukuki düzenlemelerin de yeniden ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Teymur, bu tür teknolojilerin toplum üzerinde yaratabileceği etkileri vurgularken, teknolojinin kişisel veriler üzerindeki tehditlerinin yeni bir boyuta taşındığını ifade etti:

"Özetle, teknoloji bugüne kadar kişisel verilerimizi tehdit ediyordu. Ancak bundan sonra bizi bekleyen yapay zeka destekli cihazlar çok daha tehlikeli hale gelecek."

Geleceğin Teknolojisi: Kolaylık mı, Tehdit mi?"

Meta gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği bu cihazlar, teknolojinin yaşamlarımızdaki yerini yeniden düşünmemize yol açıyor. Kullanıcılar, bu yeniliklerin sunduğu kolaylıklarla mahremiyet üzerindeki tehditler arasında bir denge kurmak zorunda kalacak. Görünen o ki, gelecekte kişisel veri güvenliği daha karmaşık ve zorlu bir mücadele haline dönüşecek.

Haberler.com CEO\'su Sümeyra Teymur: Meta akıllı gözlükler gizliliği tehdit ediyor

Sümeyra Teymur, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Meta akıllı gözlükler gizliliği tehdit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:52 Kuzey Kore’den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 08:00:05. #1.13#
SON DAKİKA: Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Meta akıllı gözlükler gizliliği tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.