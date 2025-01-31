Haberler.com\'un CEO\'su Sümeyra Teymur: "Influencer Olmak Hayal mi Gerçek mi?"

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Sosyal medya çağında, özellikle Z Kuşağı arasında influencer olma hayali hızla yaygınlaşıyor. YouTube, Instagram ve TikTok'un yükselişi, gençlerin bu platformlarda içerik üreterek şöhret ve servet kazanma isteğini artırıyor. Ancak, uzmanlar ve sektör profesyonelleri, influencer olmanın sanıldığı kadar kolay bir yol olmadığını vurguluyor.

Z Kuşağı ve Influencer Hayali

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Teymur, "Z Kuşağı'nın %57'si influencer olmak istiyor. Bu veri, 2023 yılında ABD'de yapılan bir araştırmaya ait ve günümüzde bu oranın daha da artmış olabileceğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal medya fenomeni olma isteğinin arkasındaki en büyük motivasyon, esnek çalışma saatleri ve zengin olma hayali. Ancak, bu süreç sanıldığı kadar kolay değil," dedi.

Goldman Sachs'ın araştırmasına göre dünya genelinde yaklaşık 50 milyon influencer bulunuyor, ancak bunların yalnızca %4'ü yıllık 100.000 doların üzerinde gelir elde edebiliyor. The Wall Street Journal'ın verilerine göre ise içerik üreticilerinin %48'i 2023 yılında 15.000 dolardan daha az kazandı.

Sümeyra Teymur, bu veriler ışığında sosyal medya fenomeni olmanın düşündüğümüzden daha zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekti: "Sosyal medyada içerik üretmek ve bunu kazanca dönüştürmek meşakkatli bir iş. Birçok genç, hem ünlü hem de zengin olma hayali kurarken, bu hedefe nasıl ulaşacaklarına dair yeterli bilgiye sahip değil. İçerik üretmeye başladıktan sonra istediklerini elde edemediklerinde ya da olumsuz yorumlarla karşılaştıklarında ciddi depresyonlara sürüklenebiliyorlar."

Sosyal Medyanın Tehlikeleri

Influencer olmanın zorlukları yalnızca gelir elde etmekle sınırlı değil. Popülerliğin sürdürülebilir olması da başlı başına büyük bir sorun. Teymur, bu konuda şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bazı gençler, sosyal medyada çok hızlı bir şekilde popüler olup, ardından bu popülerliği koruyamadıklarında alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara yöneliyorlar. Bu durum, influencer dünyasının gençler için oldukça riskli ve tehlikeli bir alan olabileceğini gösteriyor."

Sosyal medya platformlarında içerik üretmek, algoritmaların değişmesi, marka iş birliklerinin azalması ve sektördeki yoğun rekabet gibi nedenlerle sürdürülebilir bir gelir kaynağı sunmakta zorlanabiliyor. Bu noktada uzmanlar, gençlerin sadece influencer olmaya bel bağlamak yerine farklı gelir kaynaklarını değerlendirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Çözüm Ne? Geliri Çeşitlendirmek!

Influencer olmak isteyen gençler için en büyük önerilerden biri, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve serbest çalışmayı (freelance) bir seçenek olarak değerlendirmek. İş gücü inovasyon danışmanı Sophie Wade, bu konuda şunları söylüyor:

"Yapay zeka destekli işlerin arttığı ve iş dünyasının hızla değiştiği bu dönemde, genç çalışanlar için farklı türde işler ve müşterilerle çalışmak son derece önemli. Sadece influencer veya içerik üreticiliğine güvenmek yerine, devredilebilir beceriler geliştirmek, müşteri ve proje çeşitliliğini artırmak en sağlıklı yol olacaktır."

Serbest çalışma, danışmanlık, yaratıcı hizmetler, proje yönetimi, pazarlama gibi birçok farklı alanı kapsayabiliyor. Örneğin, bir grafik tasarımcı hem içerik üreticisi olarak markalarla iş birliği yapabilir hem de şirketlere tasarım hizmetleri sunarak gelir elde edebilir. Böylece influencer dünyasındaki dalgalanmalara karşı daha güçlü bir finansal güvence sağlanabilir.

Influencer Olmak Tek Çözüm Değil

Sümeyra Teymur'un da belirttiği gibi, influencer olmak isteyen gençlerin bu kariyeri uzun vadeli ve sağlam bir temel üzerine inşa etmeleri gerekiyor. Sadece sosyal medya gelirine bağımlı olmak, maddi ve psikolojik olarak risk taşıyor. Bu yüzden, serbest çalışmak, farklı iş birlikleri kurmak ve mesleki yetenekleri geliştirmek, hem finansal hem de psikolojik dayanıklılığı artırmanın en iyi yollarından biri olarak görülüyor.

Sonuç olarak, influencer dünyasına adım atmayı düşünen gençlerin, bu yolun sadece şöhret ve zenginlikten ibaret olmadığını anlamaları gerekiyor. Sadece birkaç yüz kişi büyük kazançlar elde ederken, milyonlarca kişi influencer olarak geçimini sağlayamıyor. Sosyal medya kariyeri düşünenler için en akıllıca yol, birden fazla gelir kaynağı oluşturarak, kariyerlerini daha sağlam temellere oturtmak olacaktır.