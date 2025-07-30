Haberler.com\'un sahibi Ekrem Teymur\'dan Mirat Haber\'e ziyaret

Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'un Mirathaber.com'a gerçekleştirdiği ziyarette Mirat Haber'in hem yurt içinde hem de yurt dışında yürüttüğü medya çalışmalarının topluma sağladığı katkılar değerlendirildi.

Haberler.com'un sahibi, aynı zamanda deneyimli bir gazeteci olan Ekrem Teymur, Mirathaber.com merkezini ziyaret etti.

TEYMUR'DAN ANLAMLI ZİYARET

Teymur, ziyaret kapsamında, Mirat Haber Onursal Başkanı Ali Rıza Demircan ile bir toplantı da gerçekleştirdi. Toplantıda, Mirat Haber'in hem yurt içinde hem de yurt dışında yürüttüğü medya çalışmalarının topluma sağladığı katkılar değerlendirildi. Özellikle İslami değerleri önceleyen haber anlayışının genç kuşaklara aktarımı, dijital medyanın dönüştürücü etkisi ve toplumun doğru bilgilendirilmesindeki sorumluluklar ele alındı.

Ekrem Teymur, Mirathaber'in içerik üretiminde gösterdiği titizlik ve toplumsal duyarlılığı takdir ettiğini vurgularken, taraflar, etik habercilik ilkeleri çerçevesinde iş birliği alanlarının geliştirilmesi, yayın perspektiflerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi ve alternatif medya üretiminin güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu.