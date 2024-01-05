Hakkı Alkan\'ın Çantasında Neler Var?

Organizasyonlardan fuara kadar her yerde yanımda taşıdığım çantamda ne var? Boyutu küçük ama değeri büyük çantanın içinde hangi cihazlar, telefonlar ve aksesuarlar var? Hakkı Alkan'ın çantasında ne var?

Hakkı Alkan'ın çantasında ne var?

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Gündelik yaşantımızda hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerden vazgeçemiyor ve onları her zaman yanımızda taşıyoruz. Biz de sizlerden gelen istek üzerine yanımızda taşıdığımız teknolojik ürünleri "Çantamda ne var?" serisiyle anlatıyoruz.

Yeni teknolojik gelişmelerin yer aldığı fuarlara giden Hakkı Alkan, çantasında M3 Max işlemcili MacBook Pro, Xiaomi 13 Pro, M2 işlemcili iPad Pro ve Apple Pencil, iPhone 15 Pro Max, AirPods Pro, Kobo Elipsa 2E e-kitap okuyucu, GoPro Hero 12 ve Anker Thunderbolt 4 destekli şarj ve veri kablosu gibi cihazları çantasında barındırıyor.

Yurt dışında basın hattı ile sadece 7 gün hakkı bulunan Hakkı Alkan, eSIM için internet ve konuşma paketleri sunan Airalo'yu tercih etti. Bu çözüm ile fiziki hatta gerek kalmadan istediğiniz paketi alabilir, üstelik kendi numaranızı kullanmaya da devam edebiliyorsunuz.