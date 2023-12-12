Halley Kuyruklu Yıldızı 2061\'de Güneş\'e en yakın noktaya ulaşacak

Evrene ait her türlü gelişme dikkatleri çekmeyi başarıyor. Dünyanın en tanınmış kuyruklu yıldızlarından biri olan Halley, artık dönüş yolunda. Bununla birlikte bu kuyruklu yıldız bir kez daha Dünya'nın yanından geçerek Güneş'e doğru gidecek. Sonucunda ise ortaya heyecanlandıran bir görsel şölen çıkabilir. İşte detaylar!

Halley Kuyruklu Yıldızı 2061'in ortalarında Güneş'e en yakın noktaya ulaşacak!

Dünyanın en tanınmış kuyruklu yıldızları arasında Halley Kuyruklu Yıldızı yer alıyor. Söz konusu yıldız, Güneş'e doğru bir yoluculuğa başladı. Halley, 9 Aralık'ta Güneş'ten en uzak olduğu noktaya vararak Neptün'ün yörüngesinin ötesine ulaşmayı başardı.

Güneş'ten en uzak olduğu bu nokta, Halley'nin etrafındaki yörüngenin ortasını simgeliyor. Bu yörüngenin ilgi çekici olmasının nedeni de Güneş sistemindeki gezegenlerin ters yönünde gerçekleşen bir yörünge olmasından kaynaklanmakta.

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Halley, 9 Aralık tarihinde Güneş'e doğru hareket etmeye başladı. 2061'i ortalarında ise Güneş'e en yakın mesafe olan günberi noktasına ulaşacak. 2003 yılında ortalardan kaybolan kuyruklu yıldız, bu süreç içerisinde tekrardan gökyüzünde görünür hale gelecek.

Halley Kuyruklu Yıldızı tarih boyuna gökyüzünde pek çok kez görüldü. Ancak onun geri döneceğini tespit eden isim gök bilimci Edmond Halley oldu. 76 yıllık bir yörüngeye sahip olan kuyruklu yıldız, Dünya'nın yanından en son 1986 yılında geçti.

2061 yılında kadar kuyruklu yıldızı tekrar göremeyecek olsak da izlerini görmek mümkün. Bu izler sayesinde iki meteor yağmuru ortaya çıkacak. Hem Eta Aquariids hem de Orionids meteor yağmurları olacak. Bunlardan ilki her mayısta ikincisi ise her ekimde yıllık olarak meydana geliyor. Ayrıca yıldızın ardında bıraktığı kayalardan meydana geliyor.

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