HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, EYEMINER\'in pilot uygulamasını Şanlıurfa\'da başlattı

GÖKSEL YILDIRIM/FUAT KABAKCI - HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şirketin Şanlıurfa Valiliği ile imzaladığı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi EYEMINER işbirliği sayesinde okullarda riskli ve şüpheli durumların önceden yetkili personele ve ilgili güvenlik birimlerine bildirileceğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Nacar, festival alanında şirketin yürüttüğü çalışmalara yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

HAVELSAN'ın Şanlıurfa Valiliğiyle önceki gün imzaladığı işbirliği protokolüne değinen Nacar, şunları kaydetti:

"Öncelikle Şanlıurfa TEKNOFEST'te Şanlıurfa Valiliği ile bu sözleşmeyi, bu protokolü imzalamaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Yapay zeka destekli erken uyarı sistemi protokolü kapsamında yapay zeka ürünümüz olan EYEMINER'ı okulların güvenliğinde kullanmak üzere bir erken uyarı sisteminin kurulması bir planlandı. Bunu ilk pilot uygulamasını Şanlıurfa merkezde bir okulda başlattık. Projenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje kapsamında yapay zeka video analiz sistemi ile okullarda gerçekleşebilecek riskli durumların önceden fark edilmesi ve ilgili güvenlik birimlerinin önceden uyarılması, şüpheli davranışların otomatik tespit edilerek yetkili personelin bu anlamda uyarılması bu proje kapsamında değerlendirilecek ana başlıklardır."

"TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesi çok anlamlı"

TEKNOFEST Güneydoğu'nun önemine de değinen HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, Şanlıurfa'nın okul çağındaki genç nüfusu en fazla olan illerden biri olduğunu ve etkinliğin bu kentte düzenlenmesini bu bakımdan çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Nacar, Şanlıurfa'nın kadim tarihinde Harran Okulu'yla başlayan süreçte, 744 yılında astronomi, matematik ve tıp gibi alanlarda çalışmalar yapan, eserleri yabancı dillere çevrilen Sabit bin Kurra, El Battani ve Cabir bin Hayyam gibi önemli bilginler yetiştiğini belirterek, "Bunun ayak izleri, köklerden göklere aslında. Bizim bu külleri atıp üzerimizde, yeni teknolojilerle buluşup geleceği de şekillendirebilecek bir potansiyeli açığa çıkarmamız gerekiyor. TEKNOFEST'in 15'incisi Güneydoğu'nun incisi Şanlıurfa'da düzenleniyor. Bu bizim kadim kültürümüz açısından da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe ve Karahantepe'de keşfedilen, 12 bin yıl önceki neolitik çağa ait ilk bulguların, Şanlıurfa'nın tarihin seyrine ışık tutan noktalara ev sahipliği yaptığını gösterdiğini belirten Nacar, "Birçok medeniyetler yaşamış, çok sayıda peygamberler gelmiş, peygamberler diyarı. Bu yönleriyle bütünleştirdiğimizde, TEKNOFEST, Türkiye'nin tam bağımsızlığı döneminde, Türkiye Yüzyılı döneminde, tam bağımsız teknolojik bağımsızlıkla birlikte aslında çok anlamlı bir noktaya oturuyor." diye konuştu.

TEKNOFEST'e ilk gün 170 bin kişi katıldı

Mehmet Akif Nacar, TEKNOFEST'e ilginin çok iyi olduğunu ve ilk gün 170 bin kişilik katılım olduğunu düşündüklerini paylaşarak, "Cıvıl cıvıl bir alan. Çok güzel kompakt bir alan yapıldı. Bu anlamda T3 Vakfına, Selçuk Bayraktar'a liderliğinden ötürü şükranlığımızı sunuyoruz. 15. TEKNOFEST ama heyecan ilk günkü gibi. Onu söyleyebilirim. Gerçekten bu duygularla herkes buraya geliyor. Bu bir alışkanlık da yapıyor." dedi.

Merhum Özdemir Bayraktar'ın "Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun" hayaliyle yola çıkan TEKNOFEST'in bu yıl 15'incisinin düzenlenerek büyük bir aileye dönüştüğüne dikkati çeken Nacar, "Binlerce, yüz binlerce katılımcısı, yarışmacısı, gönüllüleri... Toplam 157 kurum ve kuruluşun Türkiye genelinde çocuklar ve gençler için aynı hedefe odaklanıp koşması çok büyük, önemli bir sinerji." ifadesini kullandı.

Nacar, 2018'de düzenlenen ilk TEKNOFEST'e 550 bin kişinin katıldığını anımsatarak, "Bugün Şanlıurfa ve civar illerden, Güneydoğu illerinden gelecek katılımcılarla 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu teveccüh, bu ilgi insanımızın milli teknolojiye, mühendisliğe verdiği önemi ve değeri gösteriyor. Biz tarihte de hep mühendisliğe, harp sanayiine önem vermişiz. Güçlü olduğumuz dönemlerde ülke olarak da güçlü olmuşuz. Dolayısıyla bu anlamda gençlerimizin sosyal medya, farklı mecralarda ilgi ve alakalarını farklı alanlara yoğunlaştırmadan, savunma sanayi, mühendislik gibi teknoloji gibi alanlara, yeni ufuklara odaklanmaları bu anlamda gerçekten önemli." diye konuştu.

"Mühendis Çocuk Yollarda" projesi

HAVELSAN'ın sürü İHA, karma sürü, robo-taksi, binek otonom araç gibi TEKNOFEST yarışmalarında da görev aldığını belirten HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, şunları kaydetti:

"Bu yıl da HackMaster Siber Güvenlik Başkanlığı koordinesinde, orada da ekiplerimiz yarışmaya destek oluyorlar. Yine bizim burada HAVELSAN standında sergilediğimiz atölyeler var, Kara Kuvvetleri çadırında sergilediğimiz otonom araçlar var, komando tatbikatında da yine insansız kara aracı BARKAN'ımızın kullanıldığını görüyoruz. Her alanda elimizden geldiği kadar 'Bu yapıya bir tuğla da biz koyalım' istiyoruz ve bu yüzden de sahaya geniş bir ekiple, arkadaşlarımızla katıldık, geldik. İnşallah 5 gün boyunca güzel bir festival olmasını temenni ediyoruz."

Nacar, TEKNOFEST'te daha fazla insana dokunma refleksiyle geliştirdiği Mühendis Çocuk Yollarda projesine de değinerek, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"'Mühendis Çocuk Yollarda' diye bir minibüsü giydirdiler. Ekip arkadaşlarımız hep birlikte gittiler. Buraya gelebilen, gelemeyen dezavantajlı çocuklara, köylere, bir haftada 600'den fazla öğrenciye ulaştı. Burada dokunmak önemli. Teknolojiyle, biliyorsunuz, sosyal medyayla, farklı o vasıtalarla binlerce, yüz binlerce kişiye ulaşıyorsunuz ama o çocuk bir cihaza veya bir mühendise ulaşamıyor ve birebir ürünün çıktısını göremiyor. Sosyal medyada gördüğü bir şeyi 'al, yap' dediğinizde bunu yapmanın kolay olmadığını biz biliyoruz. Dolayısıyla bu deneyimleme önemli. Bir şeylere dokunmasını sağlamak, bir kıvılcım yakmak aslında gayemiz. Bu alanda o köylere, inşallah onların hafızasında bizim için küçük bir adım ama onlar için belki büyük bir hafızasında geleceğinde önemli bir nokta olacaktır."

Hava savunma sistemleri çocuklara Gökyüzü Muhafızları ile anlatılıyor

Etkinlikte hava savunma sistemlerinin çalışma mantığını çocuklara anlatmak için de "Gökyüzü Muhafızları" oyununu oluşturduklarını anlatan Mehmet Akif Nacar, "Biraz oyun amaçlı. Bu sefer ama ciddi oyun teknolojisi kullanalım dedik. 'Gökyüzü Muhafızları' ismini verdik. Bir miktar oyun tadında yaşatmak için öğrencilerimize, gençlerimize, hava savunma sistemlerinin entegrasyonu, işte Barış Kartalı Erken İhbar Uçağı, erken ihbar radarları, SİPER, HİSAR gibi hava savunma sistemleri, bütün bunların entegre olduğu bir yazılım oyun ortamı sağladı arkadaşlarımız. Burada amaç katmanlı hava sahası hakkında bir fikir vermek, onların bu yönde düşünceler üretmesini sağlayabilmek. " değerlendirmesinde bulundu.

Nacar, TEKNOFEST'te çocukların teknoloji konusunda akıllarında bir kıvılcım yakma hedefiyle hareket ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim gayemiz daha fazla gence, çocuğa fiziksel olarak bu teması, bu AR-GE kültürünü mühendislik vizyonunu, ruhunu aşılayabilmek. Onların bu alanlara yönelmelerini... bu işin zor olmadığını, kendilerinde bir şeyler yapıp becerebileceğini ve çok kıymetli fikirler üretebileceğini, onlara bir nebze olsun tattırmak istiyoruz. Biz eminiz ki gelecek nesil bizden daha iyi noktalara gidecektir. Çünkü bizler daha mahrum bir dönemde, bu teknik altyapılar olmadan bu şekilde çalışarak noktalara geldiysek onlar inşallah bu noktadan çok daha yukarılara, uzaya, uzayın derinliklerine, Ay misyonlarına varana kadar çok daha önemli işler başaracaklarını düşünüyorum. Bir miktar onların zihinlerine, o taze dimağlara ufak bir yönlendirme yaparak, daha nitelikli işler yapabilmenin, daha erken yaşlarda önünü açmak istiyoruz."