Hepsiburada Premium Üyelik Ücretine Zam Yaptı

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Premium üyelik programıyla kullanıcılarına bedava kargo, hediye BluTV üyeliği gibi avantajlar sağlıyor. Şirket, bugün 19,90 TL olan üyeliğine zam yaptığını duyurdu.

Hepsiburada Premium, 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL olacak

Hepsiburada, Premium üyelerine gönderdiği mesajla zam yaptığını duyurdu. 10 TL'lik zamla birlikte aylık abonelik artık 29,90 TL olacak. Ayrıca 25 yaş altını kapsayan Efsane Gençlik ise 14,90 TL yerine 19.90 TL oldu.

İşte güncellenen abonelik fiyatları