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Hepsiburada Premium Üyelik Ücretine Zam Yaptı

Hepsiburada, Premium üyelik programı için aylık üyelik ücretini 10 TL zam yaparak 29,90 TL olarak güncelledi. Ayrıca Efsane Gençlik üyeliği de 25 yaş altı için 19,90 TL oldu. Zamla birlikte kullanıcılar hala bedava kargo, hediye BluTV üyeliği gibi avantajlardan yararlanabilecekler.

Hepsiburada Premium Üyelik Ücretine Zam Yaptı
17.01.2024 - 20:29,
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Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Premium üyelik programıyla kullanıcılarına bedava kargo, hediye BluTV üyeliği gibi avantajlar sağlıyor. Şirket, bugün 19,90 TL olan üyeliğine zam yaptığını duyurdu.

Hepsiburada Premium, 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL olacak

Hepsiburada, Premium üyelerine gönderdiği mesajla zam yaptığını duyurdu. 10 TL'lik zamla birlikte aylık abonelik artık 29,90 TL olacak. Ayrıca 25 yaş altını kapsayan Efsane Gençlik ise 14,90 TL yerine 19.90 TL oldu.

Hepsiburada Premium Üyelik Ücretine <a class='keyword-sd' href='/zam/' title='Zam'>Zam</a> Yaptı

İşte güncellenen abonelik fiyatları

Eski fiyatYeni fiyatHepsiburada Premium aylık ücreti19,90 TL29,90 TLHepsiburada Premium Efsane Gençlik aylık ücreti14,90 TL19.90 TL

Hepsiburada, attığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

Hepsiburada Premium'da aylık üyelik ücretini 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL olarak güncelleyeceğiz.

Üyeliğin boyunca bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin. Premium'un katlanan ayrıcalıklarını

tercih ettiğin için teşekkürler.

Kaynak: Shiftdelete
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