Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

05.03.2026 13:34
Instagram'da 800 bin takipçiye ulaşan Trump yanlısı fenomen Jessica Foster'ın yapay zekâ ile oluşturulduğu ortaya çıktı. Özellikle daha ileri yaş grubundaki kullanıcıların hesabın gerçek olduğuna inanarak paylaşımlarla etkileşime giriyor.

Instagram'da kısa sürede 800 bin takipçiye ulaşan Jessica Foster adlı Trump yanlısı fenomenin yapay zekâ ile oluşturulduğu ortaya çıktı. Kasım 2025'te açılan hesap, askeri konular, Donald Trump'a destek mesajları ve Beyaz Saray'daki siyasi gelişmelerle ilgili paylaşımlarla hızla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

YAŞLILAR GERÇEK SANIYOR

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Foster'ın hesabı kısa sürede yoğun etkileşim alırken, birçok kullanıcı bu profilin gerçek bir kişi olduğunu düşündü. Özellikle daha ileri yaş grubundaki kullanıcıların hesabın gerçek olduğuna inanarak paylaşımlarla etkileşime girdiği belirtildi.

Ancak yapılan incelemelerde Jessica Foster'ın gerçek bir kişi olmadığı ve görsellerin yapay zekA teknolojisiyle üretildiği anlaşıldı. Buna rağmen hesabın yüz binlerce takipçiye ulaşması, sosyal medyada yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin etkisi konusunda yeni bir tartışma başlattı.

