Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

01.05.2026 11:22
Akıllı telefonlarda görülen yeşil nokta, kamera veya mikrofonun aktif olduğunu gösteren bir güvenlik uyarısıdır; kapatılamayan bu sistem, kullanıcı gizliliğini korumak için geliştirilmiştir.

Akıllı telefon kullanıcılarının son dönemde sıkça fark ettiği ekranın üst kısmındaki yeşil nokta, basit bir bildirim değil, önemli bir güvenlik göstergesi olarak öne çıkıyor. Android ve iPhone modellerinde görülen bu simge, cihazda kamera veya mikrofonun aktif olduğunu işaret ediyor.

KAMERA VE MİKROFON KULLANIMINI GÖSTERİYOR

Yeşil nokta, özellikle uygulamaların arka planda kamera veya mikrofona erişim sağladığı durumlarda devreye giriyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarının hangi donanımının aktif olduğunu anlık olarak takip edebiliyor.

ANDROID VE IPHONE’DA NASIL ÇALIŞIYOR?

Android 12 ve üzeri sürümlerde yeşil nokta; kamera açıldığında, görüntülü görüşme başlatıldığında veya video kaydı sırasında üst çubukta görünüyor. Ayrıca arka plandaki uygulamaların mikrofon ya da kamera erişimi sağlaması durumunda da kullanıcıyı uyarıyor. iPhone’larda ise iOS 14 ve sonrası sürümlerde benzer bir sistem bulunuyor. Kamera ve mikrofon birlikte kullanıldığında yeşil nokta, sadece mikrofon aktif olduğunda ise turuncu nokta ekranda beliriyor. Kullanıcılar Denetim Merkezi üzerinden hangi uygulamanın erişim sağladığını görebiliyor.

KAPATMAK MÜMKÜN DEĞİL

Android ve iOS işletim sistemlerinde bu güvenlik göstergesini tamamen devre dışı bırakmak mümkün değil. Sistem, kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla sürekli aktif olarak çalışıyor. Ancak kullanıcılar, uygulamaların kamera ve mikrofon erişim izinlerini manuel olarak kontrol edebiliyor. Android’de Ayarlar > Gizlilik veya Uygulamalar menüsünden, iPhone’da ise Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik bölümünden izinler düzenlenebiliyor.

