Honor 200 Lite İçin İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarında Huawei'nin yerini almaya aday olan Honor, yeni bir model için hazırlığa başladı. Buna göre Honor 200 Lite için ilk bilgiler ortaya çıktı. DxOMark listesinde ilk defa zirveye çıkan ve gün geçtikçe pazar payı büyüyen marka, ürün gamını da genişletmeye başladı.
Honor 200 Lite için ilk sızıntılar ortaya çıktı
Çinli teknoloji devi Honor, 100 serisi sonrası şimdi de 200 serisiyle mi karşımıza çıkıyor? Honor 200 Lite bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Telekomünikasyon ve Dijital Düzenleme Kurumu (TRDA) tarafından onay aldı.
Şu an için Honor 200 Lite özellikleri belli olmuş değil. Ancak 200 Lite ismi şimdiden ortaya çıktı. Markalar, isim tescili sertifikasyon işlemleri için farklı ülkeleri tercih edebiliyor. Genel anlamda Xiaomi, Huawei, Oppo gibi markalar genel olarak kod adı kullanmayı tercih ediyor. Honor ise 200 Lite modeli için isim saklamayı tercih etmemiş görünüyor.
Marka kısa bir süre önce Honor 100 serisini tanıttı. İki serinin benzer bir tasarıma sahip olup olmayacağı ise belli değil. Yine Honor 100 serisinde bir lite model de yer almıyor. Bu anlamda 200 Lite modelinin, 100 Lite için de önemli bir sinyal olma ihtimali de var.
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Bildiğiniz gibi Honor son zamanlarda çıkardığı modellerde rakamlı bir marka adını tercih etmeye başladı. Markanın Huawei döneminden kalma Magic markalaması ise bu anlamda eskiden kalan uzun marka isimlendirmesine sahip.
Buna karşın Magic serisi, Honor markasının belki de duyulmasını sağlayan amiral gemisi. Markanın da bu önemli markayı bir kenara itmeden yeni bir markalaşmaya gittiği de ortada. 200 Lite modeli dışında 200 ve 200 Pro gibi modellerin de karşımıza çıkıp çıkmayacağı da merak konusu. Markanın 100 serisini de Kasım ayında tanıttığı ortada. Bu anlamda yeni seri için yıl sonunu bekleyebiliriz.
Sizce Honor 200 Lite özellikleri nasıl olacak? Honor 100 modelinin 7 Gen 3 işlemciyle bile 350-450 dolar uygun bir fiyata sahip olduğu ortada. Bu anlamda 200 Lite modeli sizce hangi fiyat bandında yer alacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Honor 200 Lite İçin İlk Bilgiler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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